scandal la un meci de copii: părinții de la fc hermannstadt și progresul spartac s-au luat la bătaie

Un nou incident violent a zguduit lumea fotbalului din România. La partida dintre Progresul Spartac și Hermannstadt, disputată sâmbătă în comuna 1 Decembrie, tensiunile de pe teren s-au mutat în tribune, unde părinții unor jucători s-au încăierat.

Totul ar fi pornit de la o fază banală: o aruncare de la margine. Doi dintre tinerii fotbaliști, David Petre (Progresul Spartac) și Filip Periș (Hermannstadt), s-au îmbrâncit pentru minge, după care s-ar fi scuipatreciproc. Arbitrul a acordat imediat cartonaș roșu ambilor. În acel moment, spiritele au explodat și în tribună.

Conform GSP.ro, Marian Petre, tatăl jucătorului de la Progresul Spartac, spune că a fost agresat după ce ar fi intervenit verbal, deranjat de limbajul folosit de un părinte al adversarilor: „I-am spus doar să înceteze cu jignirile. M-am trezit că vine peste mine împreună cu soția. Mi-a pus mâinile în gât. Ne-am îmbrâncit.”

Bărbatul susține că nu e prima dată când observă atitudini violente la meciurile de juniori și spune că astfel de reacții sunt un exemplu negativ dat copiilor. Acesta spune că în timpul îmbrâncelii s-a și accidentat, fiind nevoie de intervenția echipajului medical.

De partea cealaltă, Marius Periș, tatăl jucătorului de la Hermannstadt implicat în scandal, afirmă că s-a enervat după ce fiul său ar fi fost lovit pe teren: „Mi-am pierdut cumpătul. Nu trebuia să folosesc acele cuvinte. Nu l-am apucat de gât, doar l-am prins de umeri. Îmi pare rău pentru incident.”

Antrenorul Progresului Spartac, Răzvan Cozma, confirmă că în tribune a fost o altercație rapidă, care ar fi durat aproximativ 15 secunde.

„Pe teren, câțiva jucători s-au luat la ceartă, dar colegii lor i-au despărțit. În tribune, câțiva părinți s-au agresat fizic.”

Anchetă și la Hermannstadt. Stafful promite sancțiuni dure dacă se dovedește că jucătorii sibieni au început totul.

„Vom lua măsuri. Unul dintre jucătorii noștri a fost eliminat pentru că a scuipat un adversar,” a declarat Dorin Zotincă, coordonatorul Academiei.

Incidentul de la Progresul Spartac este doar unul dintre episoadele recente care arată presiunea și tensiunile din fotbalul juvenil. La doar câteva zile distanță, un alt meci de juniori – U Craiova – Rapid U17, a fost marcat de violențe între adulți.

Deși Progresul Spartac a întors scorul în prelungiri și a câștigat cu 3-2, rezultatul sportiv a fost umbrit de bătaia din tribune.

FOTO Progresul Spartac ELITE U16