se va trezi din beție după gratii: șoferul care a plonjat cu bmw-ul în giratoriu, arestat preventiv

Șoferul care a produs un accident în sensul giratoriu dintre bulevardul Vasile Milea și strada Piața Unirii a fost arestat preventiv. El s-a urcat beat la volan, a condus cu viteză excesivă, a acroșat un autoturism, după care a plonjat cu bolidul lui în rond.

La nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu se desfășoară cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, vizând două persoane vătămate. și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Dosarul face referire la șoferul de 43 de ani, care a intrat cu un BMW M4 în sensul giratoriu de pe Milea, weekendul trecut. Individul era beat.

„Inculpatul, o persoană de sex masculin, în vârstă de 43 de ani, în data de 01.11.2025, în jurul orei 15:21, având o îmbibaţie alcoolică în sânge de 3,06 g‰, conform primei probe recoltate, a condus un autoturism marca BMW M4, cu viteză excesivă, pe str. Calea Dumbrăvii, din mun. Sibiu, context în care a pătruns pe scuarul care separă sensurile de mers, acroşând indicatorul rutier “Cedează trecerea”, iar la intersectia tip sens giratoriu cu str. Piaţa Unirii şi bvd. Vasile Milea din mun. Sibiu, a pătruns cu viteză în intersecţie, fără a acorda prioritate de trecere unui alt autoturism care circula regulamentar şi în care se aflau trei persoane, intrând in coliziune cu acesta. În urma accidentului produs au fost vătămate două persoane, dintre care uneia i-a fost pusă în primejdie viaţa”, informează Marius-Adrian Rotaru, prim-procuror adjunct în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

În cursul zilei de 5 noiembrie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sibiu luarea măsurii arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice. Judecătorul a admis propunerea, astfel că individul va sta, începând de miercuri, timp de o lună în spatele gratiilor.

Măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumției de nevinovăție.