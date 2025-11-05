sibienii, printre campionii la donarea de sânge: suntem pe locul 15 în țară

Peste o mie de sibieni trec lunar pragul Centrului de Transfuzii Sanguine din Sibiu pentru a dona sânge. Potrivit medicului Livia Mareș, directorul centrului, județul Sibiu se situează pe locul 15 din 40 la nivel național în ceea ce privește numărul donatorilor.

Sute se sibieni donează lunar sânge la Centrul de Transfuzie Sibiu, de pe Bulevardul Corneliu Coposu. Numărul mare de donatori poziționează Sibiul pe locul 15 la nivel național. „Noi funcționăm acum pe bază de programări, iar practic atâtea programări avem, atâția donatori vin. Numărul este aproximativ același în fiecare lună. În plus, atunci când apar urgențe, anunțăm pe pagina de Facebook, iar oamenii răspund imediat. În primele zece luni ale anului am avut chiar puțin peste 1.000 de donatori pe lună”, a declarat dr. Livia Mareș.

Directorul centrului spune că nu există probleme cu stocurile de sânge datorită sistemului de programare implementat în urmă cu doi ani. „Avem stocuri pentru absolut toate grupele de sânge. De când lucrăm cu programări, nu ne mai confruntăm cu lipsuri. Doar vara scade puțin numărul donatorilor, pentru că mulți studenți pleacă în vacanță”, a explicat medicul.

Cei mai activi donatori sunt persoanele cu vârste între 30 și 50 de ani.

Programările pentru donare se pot face prin aplicațiile Donorium și Bloodium Challenge, unde donatorii își pot alege data și ora dorită. Centrul de Transfuzii Sibiu funcționează de luni până vineri, între orele 7:30 și 13:00.