sibiu, sub valul virozelor: peste 1.600 de infecții respiratorii și primele cazuri de gripă

În săptămâna 44, la nivelul județului Sibiu, au fost raportate două cazuri de gripă, 410 cazuri de pneumopatii și 1.205 infecții acute ale căilor respiratorii superioare.

Cazurile de gripă au fost înregistrate la persoane cu vârsta peste 65 de ani, iar pentru unul dintre acestea a fost necesară internarea, fiind confirmată infecția cu virus gripal A. Până în prezent, 19.422 de persoane au fost vaccinate antigripal, incluzând atât persoane din categoriile de risc, cât și din populația generală.

Numărul infecțiilor acute ale căilor respiratorii superioare este în ușoară scădere, au fost înregistrate 1205 cazuri. Cei mai predispuși la îmbolnăvire au fost și de această data copiii, dar și adulții cu vârste de până în 49 de ani. Formele de boală au fost ușoare, iar internările au fost necesare doar în cazul copiilor cu vârste sub 14 ani.

În perioada menționată au fost raportate 410 pneumopatii, cele mai multe la persoane cu vârsta de peste 65 de ani. În 172 de cazuri a fost nevoie de internare. cea mai afectată categorie de vârstă a fost și de această dată, cea a persoanelor de peste 65 de ani.