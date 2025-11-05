șoferul bmw-ului care s-a bușit în giratoriul de pe milea, era beat turtă: alcoolemie aproape halucinantă!

Acum patru zile, polițiștii rutieri sibieni au intervenit la un accident produs pe Calea Dumbrăvii, la sensul giratoriu cu Bulevardul General Vasile Milea din municipiul Sibiu.

Potrivit anchetatorilor, în data de 1 noiembrie, în jurul orei 15:20, un sibian în vârstă de 43 de ani, ce conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii spre Bulevardul General Vasile Milea, a pătruns în sensul giratoriu fără a acorda prioritate și a intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de către un bărbat în vârstă de 50 de ani, din județul Vâlcea.

Accidentul s-a soldat cu rănirea unei minore de 15 ani și a unei femei de 40 de ani, ambele din județul Vâlcea, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

După cercetări și testarea ambilor șoferi, rezultatele analizelor au scos la iveală un lucru incredibil. Șoferul sibian avea o alcoolemie de peste 2,85 g/l alcool pur în sânge. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.