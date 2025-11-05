studenții de la jurnalism și comunicare, relocați de ulbs: clădirea de pe brutarilor își schimbă destinația!

Studenții de la specializările Jurnalism și Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu urmează să fie relocați în alte spații decât cele de la sediul de pe strada Brutarilor. Decizia vine după ce numărul studenților înscriși la aceste programe a scăzut semnificativ în ultimii ani, ajungând ca, în prezent, să fie doar 50 de înscriși în toți cei trei ani de studiu.

Conducerea Universității „Lucian Blaga din Sibiu” a transmis că așteaptă propuneri din partea directorului de departament și a decanului Facultății de Științe Socio-Umane privind relocarea cursurilor în alte spații ale instituției. De asemenea, reprezentanții ULBS au precizat că, deși în clădirea actuală se vor efectua lucrări de mentenanță, aceasta nu se află pe lista investițiilor majore ale universității.

„Referitor la investițiile viitoare, precizăm faptul că în acest sediu se vor desfășura lucrări de mentenanță, însă această clădire nu se află momentan pe lista investițiilor. Scăderea numărului de studenți la specializările Jurnalism și Comunicare și Relații Publice din ultimii ani ne determină să analizăm relocarea activității acestora în alte spații mai adecvate ale universității. Așteptăm, în acest sens, propuneri din partea directorului de departament și a decanului facultății”, a declarat Smaranda Bălan, purtătorul de cuvânt al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Potrivit acesteia, în scurt timp, universitatea ar putea demara consultări privind reconversia funcțională a spațiilor de pe strada Brutarilor. „Cel mai probabil, într-un orizont scurt de timp, vom demara consultări privind reconversia funcțională a spațiilor, astfel încât clădirea din strada Brutarilor 3 să poată deservi alte activități ale universității.”, a mai adăugat Smaranda Bălan.