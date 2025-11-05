târg de crăciun la cisnădie. orlățan: „facem unul și în arhitecților” / video

Veste bună pentru locuitorii din Cisnădie. Orașul va avea, iarna aceasta, două târguri de Crăciun.

Primarul orașului Cisnădie a anunțat, într-o conferință de presă organizată miercuri, organizarea a două târguri de Crăciun, unul în centrul orașului, iar altul în cartierul Arhitecților.

„Vom face un târg de Crăciun în Cisnădie, vom avea și câteva căsuțe pe care le achiziționăm acum. Va fi un târg proporțional cu mărimea orașului, cu undeva la 7 căsuțe, un târg cu aspect de burg german. Se va deschide în primele zile ale lunii decembrie și va dura până în ianuarie. Vom face un mic târg și în cartierul Arhitecților, căutăm un loc mai bun decât cel oferit de biserică”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

Târgul principal va fi amenajat în Piața Revoluției. Pe lângă căsuțele unde se vor pune la vânzare atât produse specifice sărbătorilor de iarnă, cât și mâncare și băuturi calde, va fi montat și un brad. „Vom avea un brad natural, am găsit unul în curtea unei persoane care se temea că o să cadă. În Arhitecților vom avea mai mulți brazi mai mici. Și acolo vom avea câteva căsuțe”, a adăugat edilul.