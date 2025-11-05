ți-ai luat bilet la românia - spania, pe ”municipal”? frf, anunț important legat de meciul de la sibiu

Federația Română de Fotbal anunță că la meciul naționalelor U 21, România – Spania, care se va disputa la Sibiu pe 18 octombrie, biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android).
În preliminariile Europeanului de tineret 2027, România va juca la Sibiu, cu Spania, jocul fiind programat marți, 18 octombrie, de la ora 19.00.
Biletele pentru meciul cu Spania sunt disponibile online pe aplicația mobilă Bilete FRF. Prețul biletelor este de 20 lei la Tribuna 2 și 30 lei la Tribuna 1. În funcție de cererea de bilete, vor fi deschise și peluzele, unde prețul este de 20 RON. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât și tinerii între 15 și 24 de ani, vor beneficia de un preț preferențial de 10 lei, în momentul achiziționării biletelor.
Comenzile pot include maximum 4 bilete, iar în momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 lei.
O modificare importantă la achiziție este faptul că biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android). Accesul pe ”Municipal” se va face exclusiv prin intermediul codului QR de pe aplicația Bilete FRF!
Ce este important de știut la achiziția de bilete pentru meciul ROMÂNIA – SPANIA:
- Plata biletelor se va face doar în urma creării și confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicația Tricolorii).
- Ai disponibilă și o funcție nouă prin care sistemul îți poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.
- În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoțitorilor, în cazul achiziționării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziție 15 minute pentru a confirma și achita comanda.
- După ce vei descărca aplicația și după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicație.
- Din acel moment, poți păstra sau transfera biletele către însoțitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceștia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicației Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.
- Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicației Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.
- Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din același cont.
