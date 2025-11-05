ți-ai luat bilet la românia - spania, pe ”municipal”? frf, anunț important legat de meciul de la sibiu

Federația Română de Fotbal anunță că la meciul naționalelor U 21, România – Spania, care se va disputa la Sibiu pe 18 octombrie, biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android).

În preliminariile Europeanului de tineret 2027, România va juca la Sibiu, cu Spania, jocul fiind programat marți, 18 octombrie, de la ora 19.00.

Biletele pentru meciul cu Spania sunt disponibile online pe aplicația mobilă Bilete FRF. Prețul biletelor este de 20 lei la Tribuna 2 și 30 lei la Tribuna 1. În funcție de cererea de bilete, vor fi deschise și peluzele, unde prețul este de 20 RON. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât și tinerii între 15 și 24 de ani, vor beneficia de un preț preferențial de 10 lei, în momentul achiziționării biletelor.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, iar în momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 lei.

O modificare importantă la achiziție este faptul că biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicație mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) și Google Play (Android). Accesul pe ”Municipal” se va face exclusiv prin intermediul codului QR de pe aplicația Bilete FRF!

Ce este important de știut la achiziția de bilete pentru meciul ROMÂNIA – SPANIA: