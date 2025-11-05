transport metropolitan între cisnădie și sibiu de la 1 decembrie: cât va costa biletul de autobuz și care sunt traseele / video

Transportul metropolitan va fi operațional de la 1 decembrie. Tot de atunci vor circula și primele autobuze între Cisnădie și Sibiu. Un bilet va costa 5 lei.

De la 1 decembrie, autobuzele transportului metropolitan vor începe să circule între Cisnădie și Sibiu. Călătorii care au nevoie să ajungă dintr-un capăt în celălalt al orașului vor plăti 3,5 lei, biletul fiind valabil 60 de minute. De asemenea, cei care vor ajungă de la Cisnădie la Sibiu vor plăti 5 lei, biletul fiind valabil 75 de minute. În cazul locuitorilor cartierului Arhitecților, prețul biletului din cartier până în Sibiu va fi de 3,5 lei.

Citește și: Pregătiri intense: din 1 decembrie autobuzele circulă în alte 6 localități din Zona Metropolitană Sibiu

„Cisnădia nu a beneficiat de transport public real până acum. Suntem în faza finală de a-l operaționaliza și vom fi incluși în transportul metropolitan. ADI Transport s-a mișcat bine, Cisnădia a primit 4 autobuze de 12 metri, stații de încărcare electrice. Am montat deja stațiile pantograf în două locuri din oraș. Avem câteva stații, dar ne trebuie mai multe. Consider că suntem suficient de pregătiți să începe la 1 decembrie transportul în zona metropolitană, inclusiv în Cisnădie. Prețurile nu vor fi mari, undeva la 5 lei biletul normal, iar oamenii vor putea circula 75 de minute în Cisnădie și Sibiu. Pentru călătorii din Arhitecților, biletul va fi 3,5 lei, acolo este deja autobuzul 11”, a precizat primarul Mircea Orlățan.

În ceea ce privește rețeaua de transport, Cisnădia se va lega de Sibiu, dar și de Cisnădioara, Șelimbăr și Sadu. „Două autobuze vor circula pe relația Arhitecților-Cireșica-Mihai Viteazu cu o frecvență de 30 de minte. Alt autobuz va circula între Cisnădioara și zona cimitirului din Sibiu. Iar un alt autobuz va merge pe relația Cisnădie – Mall Șelimbăr. Pe la noi vor mai circula și 2 autobuze de 10 metri de la Sadu. Transportul va fi pentru toată lumea, pentru localnici, pentru turiști. Vom începe de la 1 decembrie, iar apoi ne vom perfecționa”, a adăugat edilul.

Citește și: Tot ce trebuie să știi despre transportul metropolitan Sibiu. Cât vor costa biletele