transylvanian grand prix 2025 – ediția jubiliară care a transformat sibiul în capitala mondială a dansului

Între 31 octombrie și 2 noiembrie 2025, Sibiu a redevenit scena internațională a dansului sportiv, găzduind cea de-a zecea ediție aniversară a Transylvanian Grand Prix, cel mai important concurs internațional de dans sportiv organizat în România.

Sub egida Federației Române de Dans Sportiv (FRDS) și a World DanceSport Federation (WDSF), competiția a reunit elitele dansului mondial, transformând Sala Transilvania într-o veritabilă scenă a excelenței și a pasiunii.

Această ediție a fost una record și a adus la Sibiu peste 2.000 de sportivi din 46 de țări de pe patru continente, peste 200 de oficiali internaționali și 6.000 de spectatori. În plus, transmisiunile live ale competiției au depășit 1,5 milioane de vizualizări la nivel global, prin intermediul canalelor oficiale WDSF, Comitetului Olimpic Internațional și Televiziunii Române.

Sibiul, capitala dansului și a turismului sportiv

Transylvanian Grand Prix 2025 a avut un impact economic și turistic fără precedent pentru Sibiu și întreaga regiune. În weekendul competiției, orașul a fost complet ocupat: șapte hoteluri au fost rezervate integral, alte două au fost ocupate în proporție de 70%, iar sute de turiști au ales alte unități de cazare individuale.

În total, peste o mie de persoane au zburat către Cluj, Sibiu sau București, sosind special pentru eveniment. Pe lângă sportivi, antrenori și oficiali, mii de spectatori internaționali au umplut restaurantele, cafenelele și magazinele Sibiului, contribuind semnificativ la economia locală. Presa locală a relatat că, în acele zile, Sibiul a fost cel mai vizitat oraș din România, devenind un exemplu de succes pentru modul în care sportul și turismul pot colabora pentru a aduce beneficii comunității.

Performanțe istorice pentru România

Ediția jubiliară a adus rezultate remarcabile pentru sportivii români, care au scris o nouă pagină de aur în istoria dansului sportiv:

Rareș Cojoc & Andreea Emilia Matei – campioni mondiali la Adulți Standard, primul titlu mondial absolut obținut de o pereche românească;

Michele Albigese & Isaincu Anelise Christiana – campioni mondiali la Profesioniști 10 Dansuri, primul titlu mondial al României la această categorie;

Babaian Yelysei & Dobre Irina Ioana – vicecampioni mondiali la Junior II Latino;

Georgy Kalashnikov & Daria Grigore – locul 4 mondial la Campionatul Mondial Adult Standard;

Luca Teodor Butnaru & Julia Denisa Bidică – locul 15 mondial;

Orzeiu Lukas Theodor & Urs Maya Andreea – locul 11 la Junior II Latino

Aceste rezultate au confirmat poziția României printre națiunile de top în dansul sportiv mondial și au consolidat prestigiul Federației Române de Dans Sportiv. Organizarea impecabilă a fost apreciată de oficialii WDSF și de delegațiile internaționale, care au subliniat nivelul tehnic ridicat, producția scenică spectaculoasă și profesionalismul organizatorilor. Sala Transilvania a devenit, timp de trei zile, un spațiu al artei, eleganței și performanței – o adevărată sărbătoare a dansului.

Pentru Federația Română de Dans Sportiv, această ediție jubiliară este o confirmare a profesionalismului și a recunoașterii internaționale obținute în ultimul deceniu. „Ediția jubiliară a Transylvanian Grand Prix nu este doar o competiție reușită, ci o dovadă a forței dansului sportiv românesc. România a arătat că are campioni, are viziune și are capacitatea de a inspira lumea întreagă”, au transmis reprezentanții FRDS.



Transylvanian Grand Prix 2025 a fost mai mult decât o competiție – a fost o sărbătoare a sportului, a turismului și a spiritului românesc. Sibiul a demonstrat că poate fi gazda lumii, că dansul sportiv este o formă de artă națională și că România poate organiza evenimente la cel mai înalt nivel internațional.

Ediția jubiliară va rămâne un reper istoric pentru sportul românesc, un eveniment care a unit performanța, cultura și economia locală într-un singur ritm: ritmul dansului.

Transylvanian Grand Prix 2025 este un eveniment organizat de Fantasy Dance Sibiu, Academia de Dans Brașov, în parteneriat cu World DanceSport Federation, Federația Română de Dans Sportiv și AgențiaNațională pentru Sport, co-finanțat de Primăria Sibiu și Consiliul Local Sibiu și sprijinit de Consiliul Județean Sibiu prin agenda sportivă 2025