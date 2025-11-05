veste bună pentru părinții din arhitecților: știm când se deschid creșa și grădinița din cartier / video

Unul dintre cele mai așteptate proiecte din cartierul Arhitecților este construirea unei creșe și a unei grădinițe. Fiind un cartier nou, locuit în mare parte de tineri, nevoia unor astfel de instituții a devenit tot mai presantă pentru părinții cu copii mici. Din toamna anului viitor însă, problema lor se va rezolva, deoarece în cartier urmează să se deschidă o creșă și o grădiniță.

Primarul orașului Cisnădie a oferit detalii, în conferința de presă susținută miercuri, despre creșa și grădinița din cartierul Arhitecților. Potrivit acestuia, ele vor fi deschise în toamna anului viitor. Tot din noul an școlar vor funcționa încă 3 grupe „baby”, pentru copiii cu vârste de peste 2 ani, la grădinița nr. 6 din oraș.

„Cisnădia nu are o creșă de stat. Din acest motiv am decis să extindem Grădinița nr. 6, cu 3 grupe și spații conexe, iar aici vor fi primiți copiii cu vârste de peste 2 ani. Vor fi construcții modulare, acoperite cu șarpante. Anul acesta vom monta containerele, iar de anul viitor vor fi operaționalizate. (…) În ceea ce privește grădinița și creșa din Arhitecților, suntem în faza de elaborare a studiului de fezabilitate, a fost elaborat, iar acum se află în avizare. Apoi urmează să scoatem în licitație publică acest proiect pe care noi îl estimăm la 4 milioane de lei. Vor fi 8 grupe de grădiniță și 4 grupe de creșă. Având în vedere că sunt tot construcții modulare, suntem convinși că proiectul va fi finalizat până la începutul anului școlar viitor”, a adăugat edilul din Cisnădie.

Grădinița și creșa din Arhitecților vor fi amenajate la capătul cartierului, pe un teren donat primăriei.