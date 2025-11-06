accident pe valea oltului. tamponare violentă între trei tir-ului / foto

Circulația rutieră este afectată, joi, pe DN 7 Valea Oltului, în orașul Călimănești din județul Vâlcea. Acolo s-a produs un accident în care au fost implicate două autocamioane și o autocisternă.

UPDATE: Potrivit polițiștilor rutieri, cauza probabilă a producerii accidentului este nerespectarea distanței de siguranță, urmată de pătrunderea pe sensul opus de circulație. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Conform primelor date, șoferul unui autocamion înmatriculat în Polonia a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital. În acest moment sunt efectuate cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul rutier.

Autoritățile le recomandă șoferilor care tranzitează zona să reducă viteza, să circule cu prudență și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri.

Traficul în zonă se desfășoară alternativ.

