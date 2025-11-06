bonurile de masă cresc, dar rămân impozabile: 45 de lei pe zi

Surse politice au declarat că valoarea tichetelor de masă va crește de la 40 de lei în prezent la 45 de lei. Măsura va fi aplicată începând de săptămâna viitoare, printr-un proiect de lege ce urmează să fie adoptat.
Conform Digi24, Guvernul discutase inițial o majorare mai mare, până la 50 de lei, însă acordul coaliției prevede o creștere mai moderată. Decizia vine și ca urmare a protestelor sindicale organizate luna trecută, la care au participat mii de angajați din întreaga țară.
Impozitare și contribuții
Tichetele de masă sunt impozabile pentru angajați. Ele sunt supuse contribuției la sănătate și unui impozit de 10%, costurile fiind suportate integral de angajat.
Astfel, majorarea se dorește a fi un compromis între nevoia de a sprijini puterea de cumpărare a salariaților și limitele bugetare agreate de coaliția de guvernare.
