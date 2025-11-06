cât costă o zi de cazare la sibiu în perioada târgului de crăciun: de la 200 de lei în noiembrie, la peste 800 de lei în decembrie

Târgul de Crăciun din Sibiu, una dintre cele mai frumoase atracții de iarnă din România, aduce an de an mii de turiști în oraș. În perioada 5–7 decembrie, când centrul Sibiului se transformă într-un adevărat decor de poveste, prețurile la cazare cresc considerabil.

Pentru un cuplu care vrea să petreacă două nopți în primul weekend din decembrie, în perioada Târgului de Crăciun din Sibiu, tarifele variază între 600 și peste 1.500 de lei, în funcție de poziționare și de nivelul de confort.

Prețurile la cazare pot varia în funcție de perioadă. De exemplu, în mini-vacanța de 1 Decembrie, tarifele sunt mai ridicate, datorită cererii crescute: un cuplu trebuie să plătească aproximativ 800 de lei pentru două nopți de cazare. În schimb, în primul weekend când se deschide Târgul de Crăciun, pe 15-16 noiembrie, o noapte de cazare pornește de la 200 de lei, iar prețurile cresc în funcție de localizarea unității și facilitățile oferite.

Hotelurile din centru, cele mai scumpe

La MyContinental Sibiu, un cuplu plătește aproape 800 de lei pentru două nopți de cazare. La Ramada Sibiu, tariful urcă până la aproximativ 1.500 de lei pentru același interval.

Tot în zona centrală, la Împăratul Romanilor, un hotel emblematic aflat pe strada Nicolae Bălcescu, o cameră dublă pentru două nopți costă peste 1.000 de lei.

Pentru cei care vor o experiență premium, la Artisans Boutique Villa, situată tot în centrul Sibiului, tarifele depășesc 1.500 de lei pentru un cuplu. „E o perioadă mai dificilă. Noi suntem pe o nișă de familie, cu o clasificare de cinci stele, și ne adresăm mai mult turiștilor străini. Lucrăm cu ambasade și agenții din Israel, Franța și SUA. În general, cererea e mai mare pentru pachetele de familie, mai ales în perioada Târgului de Crăciun”, a declarat administratorul Artisans Boutique Villa.

Cazare cu vedere directă la Târgul de Crăciun

Pentru cei care vor să vadă Târgul chiar din cameră, Hotel The Council, aflat în Piața Mică, oferă camere cu vedere spre târg, însă tarifele ajung la 1.600 de lei pentru două nopți.

„Au început să se intereseze turiștii, mai ales pentru weekenduri. În timpul săptămânii e încă destul de liber. Față de anul trecut, cererea e mai mică – a contat lipsa voucherelor de vacanță, creșterea TVA-ului și incertitudinile economice. Totuși, prețurile noastre sunt mici raportat la locație și servicii. Sperăm ca Târgul de Crăciun să aducă mai mulți vizitatori”, a spus Mihai, administratorul hotelului.

La Magister Seven, cazarea ajunge la 1.400 de lei pentru două nopți, iar cei care caută opțiuni mai economice pot alege un studio OldTownVilla, unde prețurile pornesc de la 600 de lei pentru două nopți.

Variante mai accesibile, mai departe de centru

La Plaza 35, aflat puțin mai departe de centrul orașului, tariful pentru două nopți în perioada 5–7 decembrie este de aproape 800 de lei pentru un cuplu. La Hotel Select, prețurile sunt ceva mai prietenoase, în jur de 700 de lei pentru același interval.

Vezi Târgul de Crăciun direct din pat

Una dintre cele mai căutate locații este Elisabeth Home, o cameră deluxe queen amplasată chiar în Piața Mare, cu vedere directă spre târg. Aici, două nopți de cazare în perioada 5–7 decembrie costă aproximativ 800 de lei.

„Nu avem așteptări foarte mari. Salariile mici și lipsa voucherelor de vacanță se simt în turism. Mulți se rețin de la călătorii, trebuie să își plătească gazul și cheltuielile de iarnă. În general, turiștii revin de la an la an, cei care s-au îndrăgostit de Târgul de Crăciun. Momentan avem puține rezervări, dar ne așteptăm la cereri last minute, mai ales pentru weekend și vacanțele copiilor”, a spus Mirela, proprietara Elisabeth Home.

În același loc, pentru patru persoane, respectiv doi adulți și doi copii, tariful este de aproximativ 500 de lei pe noapte, iar pentru un cuplu, în jur de 400 de lei.

Chiar dacă Târgul de Crăciun din Sibiu rămâne una dintre cele mai populare atracții de iarnă din țară, hotelierii spun că anul 2025 se anunță mai slab decât cel precedent. Creșterea costurilor, scăderea puterii de cumpărare și lipsa voucherelor de vacanță au redus numărul de turiști români.