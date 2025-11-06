cum va arăta transportul metropolitan care leagă sibiu de cisnădie, șelimbăr și ocna sibiului: autobuze electrice, rute noi și stații moderne

Transportul metropolitan care va conecta municipiul Sibiu cu localitățile Cisnădie, Ocna Sibiului, Șelimbăr, Șura Mare, Șura Mică și Sadu va deveni operațional începând cu 1 decembrie 2025.
Acest lucru este posibil după ce primarii acestor localități au agreat propunerea în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate marți, 4 noiembrie, la Primăria Sibiu. Ședința a fost condusă de primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, președintele ADI Transport Metropolitan Sibiu.
Autobuze electrice și infrastructură modernă
Discuțiile au vizat ultimele aspecte organizatorice înainte de lansarea sistemului, care vine ca o alternativă eficientă la deplasarea cu autoturismul între Sibiu și localitățile limitrofe. Transportul va fi asigurat cu 30 de autobuze electrice cu 76 de locuri fiecare, achiziționate de Primăria Sibiu prin fonduri europene nerambursabile, ca lider al ADI Transport Metropolitan.
Stații de încărcare rapidă și lentă
Până la debutul curselor, se va finaliza instalarea a șase stații de încărcare rapidă pentru autobuze, care vor fi amplasate în Cisnădie, Veștem, Șura Mare și Ocna Sibiului. În paralel, cele 30 de stații de încărcare lentă sunt deja funcționale la sediul Tursib.
Continuarea extinderii transportului metropolitan
Municipiul Sibiu continuă astfel să extindă rețeaua de transport metropolitan: rutele care leagă deja localitățile Poplaca, Cristian și Roșia de Sibiu sunt operaționale din 1 iulie 2025. În curând, autoritățile vor anunța și programul detaliat al noilor rute.
Această inițiativă urmărește reducerea traficului auto, promovarea transportului ecologic și creșterea mobilității în zona metropolitană a Sibiului.
