decizia tursib după ce călătorii de pe traseul 530 către roșia s-au plâns că stau ca ”sardelele” în autobuze

După ce mai mulți călători s-au plâns de aglomerația zilnică din autobuzul Tursib 520, pe ruta Roșia – Irmes, compania de transport public a decis să ia măsuri și să suplimenteze cursele. (DETALII AICI)
În fiecare zi, autobuzul de pe această linie se dovedea neîncăpător, zeci de persoane fiind nevoite să circule înghesuite, indiferent de oră. Pentru a remedia situația, Tursib a anunțat că, începând de joi, au fost introduse curse suplimentare la orele 14:30 și 16:00.
„Încă din momentul în care traseele metropolitane au devenit operaționale, capacitatea de transport pe aceste rute a fost ajustată constant, pentru a asigura condiții optime de transport pentru călători.
În ceea ce privește traseul 520, au fost realizate mai multe ajustări, în funcție de evoluția fluxului de pasageri. În ultimele zile s-a înregistrat o creștere neașteptată a numărului de călători, determinată de retragerea unor curse operate anterior de transportatori privați din anumite zone.
Traseul a fost monitorizat constant, iar ca urmare a creșterii semnificative a numărului de călători, s-a decis ca, începând cu data de 5 noiembrie 2025, capacitatea de transport să fie suplimentată la anumite ore, pentru a asigura condiții optime de transport”, a transmis Raluca Racz, purtător de cuvânt al Tursib.
