escrocherie în plină stradă la sibiu: fals cumpărător a furat un inel cu diamant al unei femei

O femeie din Sibiu a rămas fără un inel cu diamant după ce un individ care a pretins că vrea să îl cumpere i l-a furat. Bărbatul, care este din Cisnădie, a fost trimis în judecată.

În urmă cu un an, la începutul lunii septembrie, o femeie a publicat un anunț pe OLX privind vânzarea unui inel cu diamant. La scurt timp de la publicarea anunțului, ea a fost contactată de un bărbat interesat să cumpere produsul. Cei doi și-au dat întâlnire pe strada Semaforului, dar bărbatul nu avea nicio intenție să cumpere inelul astfel că, după ce a luat bijuteria în mână, a luat-o la fugă.

„La data de 04.09.2024, orele 15:55, persoana vătămată a fost contactată telefonic de către inculpat, care i-a transmis că intenționează să cumpere inelul. Cei doi au convenit să se întâlnească pe strada Semaforului, din Sibiu, pentru efectuarea tranzacției. Persoana vătămată și inculpatul s-au întâlnit în jurul orelor 16:45, pe strada Semaforului. Inculpatul i-a transmis persoanei vătămate că el este cel care a sunat-o anterior pentru achiziționarea inelului și i-a cerut să i-l arate. Persoana vătămată a scos inelul din cutie și i l-a înmânat inculpatului. Inculpatul a început să-i facă câteva poze inelului, spunându-i persoanei vătămate că vrea să i-le arate mamei și fratelui său, cei doi începând să meargă împreună spre o stradă din apropiere, iar, în momentul în care au ajuns între blocuri, inculpatul a luat-o la fugă”, potrivit datelor din dosar publicate pe rejust.ro.

A doua zi, hoțul s-a întâlnit cu un bărbat căruia îi datora o sumă de bani. Și, pentru a-și achita datoria, el i-a oferit inelul pe care tocmai îl furase de la femeie. „Ulterior, martorul, care nu cunoștea faptul că inelul provenea din comiterea unei infracțiuni, l-a amanetat”, se mai arată în dosar.

Oamenii legii au intrat pe fir și, după câteva zile, au reușit să îl găsească pe hoț, care și-a recunoscut fapta. Inelul de 18 k cu diamant, în valoare de 3.000 de lei, a fost găsit și el la amanet.

La începutul lunii noiembrie 2025, individul, care este din Cisnădie, a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de furt.