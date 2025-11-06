fc hermannstadt a aflat cand va juca cu uta: meciul se dispută la o oră atipică

FC Hermannstadt va juca meciul din etapa 18-a a Superligii, cu UTA, pe data de 30 noiembrie, de la ora 15.00.
Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat joi programul de disputare al meciurilor din etapele a 18-a și a 19-a al Superligii.
Astfel, partida FC Hermannstadt – UTA din etapa a 18-a a fost programată pentru duminică, 30 noiembrie, de la ora 15.00. Ora este una atipică pentru disputarea jocurilor din Superliga din acest sezon.
Jocul din etapa a 19-a a Superligii, U Cluj – FC Hermannstadt se va disputa luni, 8 decembrie, de la ora 17.30.
Între cele două partide, sibienii se vor deplasa la Botoșani, pentru meciul din etapa a doua a grupelor Cupei României. Va fi astfel o săptămână grea, cu trei jocuri dificile pentru echipa lui Marius Măldărășanu.
Partidele vor fi transmise în direct de programele PRIMA Sport și DIGI Sport.
