În cursul zilei de ieri, 5 noiembrie 2025, familia bărbatului dat dispărut a anunțat polițiștii că au reușit să ia legătura cu Vasiu Viorel, în vârstă de 51 de ani, acesta aflându-se în Italia.
Inițial, polițiștii sibieni îl căutau pe bărbatul care nu a mai revenit la domiciliu. Potrivit sesizării depuse pe 2 noiembrie 2025 de fratele bărbatului, Viorel plecase la muncă în Italia pe 20 octombrie și, din data de 30 octombrie, familia nu mai reușise să îl contacteze.
