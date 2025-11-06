poliție și câine polițist, intervenție de siguranță publică, autospecială de poliție, forțe de ordine, anchetă criminalistică, imagine poliție sibiu, evenimente locale, știri din sibiu, siguranță oraș, ora de sibiu.

În cursul zilei de ieri, 5 noiembrie 2025, familia bărbatului dat dispărut a anunțat polițiștii că au reușit să ia legătura cu Vasiu Viorel, în vârstă de 51 de ani, acesta aflându-se în Italia.

Inițial, polițiștii sibieni îl căutau pe bărbatul care nu a mai revenit la domiciliu. Potrivit sesizării depuse pe 2 noiembrie 2025 de fratele bărbatului, Viorel plecase la muncă în Italia pe 20 octombrie și, din data de 30 octombrie, familia nu mai reușise să îl contacteze.

