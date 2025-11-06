folclorul românesc, sărbătorit cu fast la sibiu: s-au pus în vânzare biletele pentru festivalul național „ioan macrea”

Săptămâna viitoare, dansurile și cântecele populare românești vor fi celebrate la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, eveniment care readuce Sibiul în centrul vieții culturale și îl consacră drept capitala folclorului românesc la nivel național.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Sibiu și CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu cofinanțarea Primăriei Municipiului Sibiu, în semn de omagiu adus maestrului coregraf Ioan Macrea, fondator al Junilor Sibiului și personalitate marcantă a culturii tradiționale românești. De-a lungul anilor, festivalul s-a impus ca unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării jocului popular românesc.

Ediția din acest an a festivalului reunește ansambluri din familia „Junii Sibiului” – „Veteranii Junii Sibiului”, „Cindrelul-Junii Sibiului”, „Ceata Junilor”, Orchestra de Tinere, alături de ansambluri profesioniste din țară: „Banatul” din Timișoara, „Busuiocul” din Bacău, „Mureșul” din Mureș și „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Programul coregrafic va fi completat de recitaluri ale unor soliști de renume, reprezentativi pentru principalele zone folclorice ale României. Spectacolele au loc miercuri 12 noiembrie și joi 13 noiembrie a.c. și vor fi prezentate de Iuliana Tudor.

„Pentru noi, Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” este un act de continuitate culturală, o promisiune că valorile neamului nostru vor merge mai departe. Mulțumim Consiliului Județean Sibiu și Primăriei Municipiului Sibiu pentru sprijinul constant şi colaborarea de excepţie; mulțumim partenerilor noștri Therme Group, Cricova și Scandia Food. Mulțumim tuturor ansamblurilor și artiștilor care au răspuns invitației de a fi alături de noi și de publicul sibian. Împreună demonstrăm că folclorul are viitor atunci când este iubit. Vă invităm în sala de spectacol ca să trăim magia dansului popular, bucuria cântecelor noastre și frumusețea tradițiilor românești” – declară Silvia Macrea, director festival și manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Biletele, în valoare de 70 lei, 50 lei și 25 lei, vor fi disponibile online pe EVENTBOOK.RO, începând de vineri 7 noiembrie 2025, ora 9:00.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu. Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu. Parteneri: Therme Group, Cricova, Scandia Food

Programul Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” 2025 – Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu

Miercuri, 12 noiembrie, ora 18:00

Ansamblul Profesionist „BANATUL” -Timiș, Liliana Laichici și Grupul „Crăițele”

Ansamblul Folcloric Profesionist „BUSUIOCUL” – Bacău, Paula Florescu, Ștefan Negru, Gabriela Comăneci

Ansamblul Folcloric Profesionist „CINDRELUL-JUNII SIBIULUI”

Adrian Neamțu, Alina Bîcă, Robert Târnăveanu

Ana Duminică, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie, Mihai Teacă

Joi, 13 noiembrie, ora 18:00

Ansamblul Artistic Profesionist „MUREȘUL” – Mureș și Maria Sântean Faghiura, Maria Neag, Livia Sorlea, Ionela Moruțan

Ansamblul Artistic „CIPRIAN PORUMBESCU” – Suceava, Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Dana Dăncilă, Andra Matei, Marian Gogan, Nicolae Vieru, Ilie Caraș

Orchestra de Tineret a Ansamblului „CINDRELUL-JUNII SIBIULUI”

Ansamblul Folcloric „CEATA JUNILOR” – Sibiu

Traian Stoiță, Răzvan Năstăsescu, Ovidiu Homorodean, Sebastian Emanuel Stan

Alina Pinca, Luminița Dejan, Paula Medrea, Gabriela Tuță

Ansamblul Folcloric „VETERANII JUNII SIBIULUI” – Sibiu

Camelia Cosma Stoiță, Marcel Părău, Nineta Popa