gestul disperat al unui bărbat din sibiu: a furat fiindcă îi era foame, iar judecătorii l-au iertat

Un bărbat din Sibiu a fost prins la furat într-un magazin de pe raza municipiului. Oamenii legii au decis să îl ierte de această dată. Bărbatul furase alimente.

Totul s-a întâmplat în primăvara anului trecut. Bărbatul a intrat într-un magazin aflat pe strada General Magheru din centrul Sibiului, s-a învârtit printre rafturi și, după câteva minute, a luat cinci cutii de ciocolată, le-a băgat în haină și a părăsit incinta. Angajații l-au observat, iar unul dintre ei s-a dus în urma bărbatului. În zonă a fost chemat și un echipaj de poliție, potrivit rejust.ro.

Bărbatul a declarat, în fața oamenilor legii, că a comis furtul fiindcă îi era foame. Cu ocazia audierilor, reprezentantul magazinului a declarat că bunuri furate au fost recuperate și repuse în circuitul comercial. De altfel, societatea comercială nu a dorit să se constituie parte civilă în procesul penal.

Din acest motiv, de curând, s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Judecătorul de cameră preliminară a constatat că fapta a fost de o gravitate redusă, iar bărbatul nu reprezintă un pericol social major. De această dată, omul a fost iertat și nu va fi tras la răspundere.