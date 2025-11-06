incident pe strada rahovei - un sibian acuză jandarmii că l-au bătut nevinovat: ”am ajuns la urgențe” / video

Un bărbat din Sibiu susține că ar fi fost agresat de jandarmi, după ce, aflat în stare avansată de ebrietate, ar fi înjurat pe domeniul public. Atât Jandarmeria Sibiu, cât și Poliția Sibiu au demarat verificări cu privire la comportamentul agenților implicați.

Un tânăr, în vârstă de 25 de ani, susține că a fost bătut vinerea trecută (n.r. – 31 octombrie) de jandarmi, pentru că ar înjurat pe domeniul public. Omul spune că ar fi fost agresat mai apoi de oamenii legii.

„M-au bătut. Eram în față la shaormerie, pe strada Rahovei. Am văzut o dubă de jandarmerie și o mașină de poliție oprind acolo. Am început să filmez. O polițistă mi-a spus să opresc filmarea, iar de acolo a escaladat totul. Recunosc, greșeala mea a fost că am înjurat, am zis o prostie. M-au dus la secție să mă legitimeze, dar au venit porniți să mă lovească. Jandarmeria verifica ceva la o mașină, iar noi doar filmam, ca simpli cetățeni. Ei voiau neapărat să mă ducă la secție. Am ajuns apoi la Urgență — unul dintre jandarmi a venit și acolo. Mi-am scos certificat medico-legal, dar nu îmi permit să-i dau în judecată”, a declarat Gheorghiță.

Poliția și jandarmii erau la o altă intervenție

Potrivit IPJ Sibiu, în seara zilei de vineri, 31 octombrie, polițiștii Secției Nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au intervenit pe strada Rahovei pentru a aplana un conflict între o femeie și un bărbat, foști concubini.

„S-a procedat la completarea formularului de evaluare a riscului, care a rezultat negativ, motiv pentru care nu s-a impus emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar cei implicați nu au depus plângeri. La locul intervenției, pentru prevenirea oricăror incidente care ar fi putut afecta climatul de siguranță publică, a fost prezent și un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

În acest context, Jandarmeria Sibiu informează că unul dintre trecători, aflat în stare de ebrietate, a devenit agresiv verbal, adresând injurii și cuvinte jignitoare forțelor de ordine, dar și celorlalți trecători prezenți.

„Jandarmii i-au pus în vedere faptul că proferarea de injurii sau expresii jignitoare constituie contravenție, moment în care bărbatul a devenit recalcitrant.

Acesta a fost condus la sediul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu pentru identificare și luarea măsurilor legale impuse”, a transmis Jandarmeria Sibiu.

După aplicarea măsurilor legale, bărbatul a părăsit sediul subunității de poliție și a solicitat intervenția unui echipaj medical, susținând că ar fi fost agresat de forțele de ordine. „În urma examinării efectuate în UPU Sibiu, cadrele medicale au concluzionat că bărbatul este clinic sănătos, fără a manifesta leziuni care ar fi putut surveni în urma unor acte de violență”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

I-au dat amendă usturătoare

Bărbatul s-a ales cu o amendă de 3000 de lei pentru proferarea de injurii și expresii jignitoare, provocarea de scandal în locuri publice, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. „Întrucât bărbatul a refuzat să-și prezinte datele de identificare, acesta a fost însoțit la sediul Secției Nr. 1 Poliție Urbană Sibiu, unde s-a stabilit că este vorba despre un sibian în vârstă de 25 de ani. Acesta fost sancționat contravențional de către polițiști cu amendă în valoare totală de 3.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată”, potrivit IPJ Sibiu.

Pe lângă amenda aplicată de polițiști, bărbatul a fost sancționat și de jandarmi.

„Pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 (R) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, persoana în cauză a fost sancționată cu amendă în valoare de 500 de lei”, a transmis Floriana Picioiu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu.

Poliția și Jandarmeria au demarat o anchetă internă

Atât IPJ Sibiu, cât și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu fac verificări privind modul de acțiune al agenților implicați. „La nivelul I.P.J. Sibiu s-au declanșat verificări cu privire la modul de intervenție a polițiștilor”, a precizat Isabela Brad, purtător de cuvânt al instituției.

Verificări fac și cei de la Jandarmeria din Sibiu. „Facem precizarea că, la nivelul I.J.J. Sibiu nu a fost înregistrată nicio sesizare împotriva comportamentului jandarmilor, dar, în urma solicitării primite din partea dumneavoastră, au fost dispuse verificări cu privire la aspectele pe care bărbatul le-a relatat”, a explicat Floriana Picioiu, purtătoarea de cuvânt a Jandarmeriei Sibiu.