la un pas de tragedie în sibiu: fetiță nesupravegheată pe pervazul geamului la etajul 5/ video foto

Scene care au stârnit panică, joi dimineață, pe strada Hipodromului nr 11, din Sibiu. Un copil a fost văzut ieșit pe pervazul geamului unui apartament aflat la etaj, în timp ce părea să se joace. Un bărbat ce trecea prin fața blocului, speriat că micuța s-ar putea dezechilibra, a sunat imediat la 112.

„Azi dimineață am ieșit să merg la lucru. Am stat cam vreo 15 minute și s-au strâns mai mulți vecini. Copilul era afară pe geam de dinainte să ies eu. La 9:40 s-a întâmplat. Pe strada Hipodromului, numărul 1. Am sunat la 112. Au fost mai mulți care au sunat. Au fost două sesizări și între timp, până ne-a făcut schimbarea cu ISU, doar atunci a venit mama respectivului copil”, a povestit Daniel, un martor ocular, pentru Ora de Sibiu.

Reprezentanții ISU Sibiu au confirmat că a fost primit un apel la 112, însă echipajele nu au mai fost trimise la fața locului, deoarece copilul fusese luat în siguranță de către părinți înainte de sosirea forțelor de intervenție.

Din fericire, incidentul s-a încheiat fără urmări, însă vecinii spun că au fost la un pas de o tragedie și atrag atenția asupra riscurilor la care pot fi expuși copiii lăsați nesupravegheați, chiar și pentru scurt timp.