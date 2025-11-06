Polițiștii rutieri din Sibiu au oprit ieri, 5 noiembrie, în jurul orei 12:30, o autoutilitară ce circula pe strada Nicolae Teclu din municipiu Sibiu,
Aceasta era condusă de un sibian în vârstă de 47 de ani. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, numărul de înmatriculare al vehiculului era atribuit unui alt autovehicul.
În acest context, la nivelul Biroului Rutier Sibiu a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.
foto: ARHIVĂ
