Polițiștii rutieri din Sibiu au oprit ieri, 5 noiembrie, în jurul orei 12:30, o autoutilitară ce circula pe strada Nicolae Teclu din municipiu Sibiu,

Aceasta era condusă de un sibian în vârstă de 47 de ani. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, numărul de înmatriculare al vehiculului era atribuit unui alt autovehicul.

În acest context, la nivelul Biroului Rutier Sibiu a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

foto: ARHIVĂ