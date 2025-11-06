mega-operațiune a poliției: peste 300 de percheziții pentru fraude de 220 milioane de lei

Forțe impresionante de polițiști și procurori au intrat în acțiune joi dimineață în cadrul celei de-a patra etape a operațiunii naționale „Jupiter”. În total, au fost efectuate 304 percheziții în mai multe județe ale țării și în municipiul București.

Potrivit informațiilor transmise de Parchetul General, acțiunea vizează destructurarea unor grupări implicate într-un spectru foarte larg de infracțiuni, de la fraudă financiară și evaziune, până la infracțiuni cibernetice, contrabandă și fapte ce țin de regimul armelor și al jocurilor de noroc.

Infracțiuni investigate într-un dosar de amploare

Descinderile au fost autorizate într-o serie de dosare în care sunt cercetate fapte precum:

înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,

spălare de bani și obținere ilegală de fonduri,

evaziune fiscală și delapidare,

constituirea unui grup infracțional organizat,

fraudarea creditorilor și bancrută frauduloasă,

contrabandă calificată,

acces ilegal la sisteme informatice, fals în acte și uz de fals,

infracțiuni din domeniul silvic și al mediului (tăieri ilegale, gestionarea deșeurilor),

activități miniere fără licență,

infracțiuni la regimul armelor și la regimul jocurilor de noroc.

Lista este una dintre cele mai complexe dintr-o operațiune coordonată la nivel național în ultimii ani.

Prejudiciu de peste 220 de milioane de lei

Anchetatorii estimează că, în total, rețelele vizate ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 221,8 milioane de lei. Sunt suspectate mecanisme de fraudare a statului, spălare a banilor prin firme-fantomă, eludarea taxelor și manipularea unor sisteme informatice.

Operațiunea se desfășoară simultan în mai multe zone ale țării, iar în urma perchezițiilor urmează să fie ridicate probe, documente contabile, dispozitive electronice și sume de bani. Procurorii spun că scopul principal este destructurarea unor grupări organizate care ar acționa coordonat în domeniul infracțiunilor economice și financiare.