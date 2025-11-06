panică în trafic la sibiu: un șofer merge haotic și pe contrasens și e la un pas să facă accident / video

Un conducător auto a pus pe jar participanții din trafic, miercuri dimineață pe străzile din apropiere de Piața Cibin. Acesta mergea haotic și dezorientat cu autoturismul și a fost de câteva ori la un pas să facă accident. Un cititor Ora de Sibiu, a filmat o parte din parcursul mașinii, iar pe imagini se poate observa cum mașina ”pendula” efectiv în mers, de pe o bandă de circulație pe alta.

Autoturismul s-a deplasat miercuri, 5 noiembrie, în jurul orei 10.00, din zona străzii Reconstrucției, iar mai apoi pe Kogălniceanu și Calea Șurii Mici. Din imaginile puse la dispoziția Ora de Sibiu, se poate observa cum mașina urcă efectiv pe bordura sensului giratoriu de la intersecția Reconstrucției cu Tudor Vladimirescu.

Se poate observa cu ușurință că șoferul menține cu greu controlul volanului și autovehiculul merge mai mult în zig zag decât în linie dreaptă, de câteva ori ajungând chiar să meargă pe sensul opus.

La un moment dat a fost la un pas de a provoca un accident, deplasându-se pe contrasens când de unde venea o altă mașină. De asemenea, în loc să ocolească un șantier în lucru, pe șosea, acesta a intrat pur și simplu cu roțile din stânga într-o grămadă de moloz.

,,Mergea haotic stânga- dreapta, intrând de nenumărate ori pe contrasens și pe bordura sensului giratoriu.” a relatat sibianca.

De acolo și-a continuat drumul în același stil până pe Calea Șuri Mici. ”Nu am văzut să fi făcut accident. Poate a făcut mai încolo. L-am claxonat de câteva ori, dar degeaba” spune Ruxandra.

Apel în zadar către Poliția Locală

Cititorul Ora de Sibiu ne-a mărturisit că a încercat de câteva ori să sune la numărul Poliției Locale, dar nimeni nu i-a răspuns l telefon. „Am sunat de 6 ori la numărul oficial al Poliției Locale, dar nu a răspuns nimeni. Am încercat de pe două telefoane”, a declarat Ruxandra.

Referitor la apelurile nepreluate de către Poliția Locală, reprezentanții municipalității spun că vor analiza acest aspect. ”Vom verifica ce s-a întâmplat în acel interval orar”, a declarat pentru Ora de Sibiu, Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu. Tânăra spune că va trimite imaginile video și către IPJ Sibiu.