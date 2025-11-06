percheziții la mai mulți furnizori de energie electrică: ar fi fraudat schemele de compensare

Procurorii Parchetului General au descins joi dimineață la sediile unor companii din domeniul furnizării energiei electrice și la locuințele mai multor persoane din București, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Conform anchetatorilor, ar exista indicii că patru firme din același grup ar fi creat un circuit de tranzacții interne pentru a umfla artificial prețul energiei, solicitând ulterior decontări mai mari de la bugetul de stat.

Conform Mediafax, în total, sunt efectuate opt percheziții, iar procurorii verifică contracte, tranzacții și documente care ar putea demonstra existența unei scheme financiare folosite în perioada aprilie – august 2022, în timpul aplicării schemei de compensare a prețului la energie prevăzută de O.U.G. 27/2022.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Potrivit surselor judiciare, mai multe societăți deținute de același grup ar fi cumpărat energie de pe piața pentru ziua următoare, după care aceasta era „rotită” prin alte firme din grup, fiind revândută cu prețuri majorate. Astfel, prețul final raportat în solicitările de compensare ajungea mult peste nivelul real al pieței.

Un exemplu analizat de procurori arată că energia era cumpărată cu aproximativ 430-460 lei/MWh, apoi revândută între firme la tarife între 800 și peste 3.500 lei/MWh. În unele situații, energia revenea la furnizorul inițial, dar la un preț mult mai mare, ceea ce umflă automat costul mediu de achiziție raportat autorităților.

Prin această procedură, două dintre firmele investigate ar fi cerut decontări de peste 520 milioane de lei, bani proveniți din schema de compensare suportată de bugetul de stat.

Creștere accelerată a numărului de clienți

Anchetatorii notează și o migrare rapidă a clienților, aproape 2.000 de locuri de consum ar fi fost transferate între societățile din grup, pentru a justifica achiziția unor cantități mari de energie. În același timp, prețul mediu ponderat de achiziție ar fi crescut de la aproximativ 970 lei/MWh în mai 2022 până la aproape 2.480 lei/MWh în august.

Datele analizate arată o explozie a volumelor tranzacționate: de la câteva mii de MWh în luna mai la zeci de mii în lunile iulie și august, fix în perioada în care se aplica mecanismul de compensare.

Încălcarea legislației din energie

Conform procurorilor, firmele nu ar fi respectat obligația legală ca cel puțin jumătate din energia furnizată să fie asigurată prin producție proprie sau contracte la termen, nu de pe piețele spot, o prevedere menită să prevină volatilitatea prețurilor. Procurorii susțin că strategia ar fi avut ca rezultat maximizarea profiturilor în detrimentul bugetului public.

„Activitatea grupului reprezintă un exemplu de manipulare a pieței, prin tranzacții succesive în interiorul grupului și creșterea artificială a prețului energiei, toate având ca scop obținerea unor sume compensate nejustificat”, se arată în comunicarea Parchetului.