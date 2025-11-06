percheziții la o firmă din sibiu acuzată de evaziune fiscală. prejudiciu de aproape 1,5 milioane lei

Oamenii legii au efectuat două percheziții în cursul zilei de marți la sediul unei societăți comerciale și la domiciliul administratorului acesteia într-un dosar în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul se apropie de 1,5 milioane de lei.

„În cadrul operațiunii Jupiter, în urma obținerii autorizațiilor de la judecătorul de drepturi şi libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu, la data de 04.11.2025, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Sibiu- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au efectuat pe raza municipiului Sibiu două percheziții domiciliare (la sediul unei societăți comerciale şi la domiciliul administratorului acesteia) în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. art.9, alin.1, lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35, alin.1 C.pen.”, transmite procurorul-șef secție judiciară Simion Dan Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul infracțiunii menționate, constând în aceea că în perioada fiscală 2018-2023, o societatea comercială cu sediul social în municipiul Sibiu, prin reprezentanții săi, a omis înregistrarea în actele contabile a tuturor veniturilor obținute din activitatea de comerț desfășurată, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului estimat la suma de 1.461.916 lei.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Serviciul de de Investigare a Criminalității Economice.

Crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.