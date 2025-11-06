percheziții la sibiu: un sucevean a „țepuit” un amanet cu un lingou de aur fals

În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii sibieni au efectuat astăzi, 6 noiembrie, o percheziție domiciliară în localitatea Șelimbăr.

Acțiunea a fost desfășurată în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune. Mai exact, pe 10 octombrie 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Suceava, ar fi introdus în regim de amanet la o societate comercială din Sibiu un lingou ambalat și sigilat, despre care ar fi susținut că este din aur. Pentru acesta, ar fi primit suma de 9.900 de lei.

Ulterior, expertiza a stabilit că lingoul era confecționat din alte metale, neprețioase.