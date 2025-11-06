În cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii sibieni au efectuat astăzi, 6 noiembrie, o percheziție domiciliară în localitatea Șelimbăr.
Acțiunea a fost desfășurată în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de înșelăciune. Mai exact, pe 10 octombrie 2025, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Suceava, ar fi introdus în regim de amanet la o societate comercială din Sibiu un lingou ambalat și sigilat, despre care ar fi susținut că este din aur. Pentru acesta, ar fi primit suma de 9.900 de lei.
Ulterior, expertiza a stabilit că lingoul era confecționat din alte metale, neprețioase.
Ultima oră
- Pregătește din timp bucuria Sărbătorilor: ai 50% înapoi ca voucher la toată gama de jucării, exclusiv prin cardul de fidelitate, în magazinele ATAC 3 ore ago
- Percheziții la Sibiu: un sucevean a „țepuit” un amanet cu un lingou de aur fals 3 ore ago
- Escrocherie în plină stradă la Sibiu: fals cumpărător a furat un inel cu diamant al unei femei 4 ore ago
- Sibiu, hai să-l susținem pe Mihai Ilina: votează-l în competiția europeană a tinerilor cercetători 4 ore ago
- Pericolul de sub picioare: Sibiu și Cisnădie, în topul localităților cu avarii la conductele de gaze 4 ore ago