pericolul de sub picioare: sibiu și cisnădie, în topul localităților cu avarii la conductele de gaze

Municipiul Sibiu și orașul Cisnădie se numără printre localitățile cu cele mai frecvente incidente în rețeaua de distribuție a gazelor naturale, arată o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă,

Nici restul țării nu stă bine la acest capitol, probleme fiind depistate și în București, Tunari, Corbeanca, Domnești și Bistrița.

“În perioada ianuarie – decembrie 2024, pe întreg teritoriul țării au fost raportate zeci de incidente tehnice provocate de lucrări de excavație neautorizate sau neautorizate corespunzător. Harta preliminară a AEI evidențiază zonele cu cele mai frecvente incidente, inclusiv Sibiu și Cisnădie. În toate cazurile, cauza principală a fost lipsa de informare privind poziția exactă a conductelor de gaze”, se arată într-un comunicat al organizației, transmis miercuri AGERPRES.

Președintele AEI, Dumitru Chisaliță, atrage atenția că pericolul real nu este doar gazul scurs din conducte, ci și neștiința care însoțește aceste situații. Specialiștii subliniază faptul că, în 2025, România nu dispune încă de un sistem public eficient de informare privind infrastructura subterană critică.

“Fiecare explozie de gaz este, în fond, o lecție despre neatenția noastră colectivă. Trăim printre conducte, dar nu le vedem; respirăm prin rețele, dar nu le cunoaștem. Ignoranța devine combustibilul perfect pentru o explozie. Totuși, fiecare tragedie poate fi o trezire. Este timpul să învățăm unde sunt conductele și unde greșim ca societate”, notează Chisaliță.

Asociația solicită autorităților centrale și locale să sprijine inițiativa de transparentizare a infrastructurii subterane și să participe la implementarea unui sistem digital național care să permită consultarea amplasamentului conductelor înainte de orice lucrare de excavație.