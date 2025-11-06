pregătește din timp bucuria sărbătorilor: ai 50% înapoi ca voucher la toată gama de jucării, exclusiv prin cardul de fidelitate, în magazinele atac

Sărbătorile vin întotdeauna mai repede decât ne așteptăm, iar anul acesta, clienții ATAC au ocazia perfectă să se pregătească din timp. Doar pe 7 noiembrie, toate magazinele ATAC din țară oferă o zi specială dedicată posesorilor cardului de fidelitate: 50% bani înapoi ca voucher la cumpărături din întreaga gamă de jucării. Astfel, pentru părinți, bunici și toți cei care se gândesc deja la magia Crăciunului, magazinele ATAC oferă un motiv în plus să înceapă pregătirile mai devreme.

Într-un an în care timpul a devenit cea mai valoroasă resursă, cumpărăturile inteligente înseamnă planificare. Magazinele ATAC le propun clienților să transforme începutul lunii noiembrie într-un moment de bucurie și eficiență.

Ce găsesc clienții magazinelor ATAC în oferta valabilă vineri, 7 noiembrie

Promoția include întreaga gamă de jucării – de la păpuși, figurine și seturi de construcție, până la mașinuțe, jocuri educative și jucării pentru bebeluși. Fie că este vorba despre un cadou pentru Moș Nicolae, Moș Crăciun sau o mică surpriză pentru copiii din familie, gama variată de la ATAC acoperă toate vârstele și preferințele.

Important pentru clienții ATAC:

Oferta este valabilă doar pe 7 noiembrie 2025.

noiembrie 2025. Este exclusivă pentru clienții care dețin un card de fidelitate

Oferta de 50% bani înapoi ca voucher pe cardul de fidelitate se aplică tuturor produselor din categoria „Jucării”.

Voucherul este valabil până pe 30 noiembrie 2025.

Prin programul de fidelitate, retailerul oferă periodic acces la promoții exclusive, reduceri personalizate și recompense suplimentare, care transformă experiența de cumpărare într-una avantajoasă și prietenoasă.

Planifică din timp cadourile de Crăciun și adu zâmbete pe chipurile celor dragi!

Despre ATAC Hiper Discount

Sub sloganul „Jos cu prețurile!” magazinele ATAC propun un model de retail construit pe prețuri mici la scară generalizată și pe un sistem de reduceri în cascadă pentru achizițiile de volume mai mari, datorită optimizării sortimentației și reducerii costurilor de operare. Cu un portofoliu atent selectat de produse esențiale pentru nevoile de zi cu zi – de la alimente proaspete și produse de uz casnic, până la articole sezoniere și jucării – magazinele ATAC răspund puterii de cumpărare a românilor, oferind o experiență de cumpărături simplă, rapidă și eficientă.

Rețeaua ATAC numără în prezent opt magazine, în Brașov (Bartolomeu), Ploiești, Timișoara, Târgu Mureș, Galați, Satu Mare, Sibiu și București (Chitila).