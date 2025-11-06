prima țară care impune reguli clare pentru influenceri: doar cei cu diplome pot vorbi despre sănătate și bani

China a adoptat o lege care modifică regulile pentru creatorii de conținut online, intrată în vigoare la 25 octombrie 2025.

Potrivit noilor prevederi, influencerii trebuie să demonstreze calificări oficiale înainte de a publica materiale despre subiecte sensibile, precum sănătatea, educația, finanțele și dreptul. Măsura a generat dezbateri aprinse pe internet, cu critici care avertizează asupra restrângerii libertății de exprimare.

Ce presupune legea pentru influenceri

Administrația pentru Cibernetică din China explică că scopul legii este „protejarea oamenilor de conținut înșelător și sfaturi dăunătoare”.

Conform B1TV, creatorii de conținut trebuie să prezinte dovezi ale expertizei lor, cum ar fi diplome universitare, licențe sau certificări profesionale, pentru a putea publica materiale despre subiectele reglementate. Platforme majore, precum Douyin, Weibo și Bilibili, vor verifica aceste documente și vor aplica etichete de transparență.

Cum funcționează aplicarea legii și reacțiile utilizatorilor

La încărcarea conținutului, creatorii trebuie să precizeze dacă materialul a fost generat de AI sau dacă se bazează pe studii științifice. Legea interzice promovarea medicamentelor, suplimentelor sau alimentelor pentru sănătate prin postări prezentate drept „educaționale”, scopul fiind eliminarea reclamelor mascate.

Reacțiile publicului sunt împărțite. Mulți consideră că legea va garanta informații mai bine documentate. Un utilizator pe Weibo a scris: „E timpul ca oamenii cu adevărată expertiză să conducă conversația.”

Alții, însă, avertizează că măsura ar putea limita libertatea de exprimare. Un creator din Beijing a declarat: „Și apoi vom avea nevoie de o licență pentru a posta opinii.” Criticii subliniază riscul ca autoritățile să dețină prea mult control asupra definiției de „expert”.

Obligațiile platformelor digitale

Platformele trebuie să verifice calificările creatorilor și să marcheze postările cu avertismente clare. De asemenea, este obligatorie indicarea surselor atunci când se citează studii oficiale sau date științifice.

Promovarea produselor de sănătate sau a medicamentelor sub formă de conținut „educațional” este strict interzisă, în scopul protejării publicului și prevenirii dezinformării.

Această lege stabilește un precedent în reglementarea mediului digital și ridică întrebări privind echilibrul între siguranța publicului și libertatea online.

