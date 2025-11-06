rabla auto 2025 începe joi: cum te poți înscrie și câți bani poți primi pentru o mașină nouă

Administrația Fondului pentru Mediu anunță că programul Rabla Auto 2025 se deschide pentru persoanele fizice începând de astăzi, 6 noiembrie, ora 10:00. Înscrierile se vor realiza online, prin platforma pusă la dispoziție de instituție, până în 15 decembrie sau până la epuizarea bugetului.
Decizia vine după ce interesul ridicat pentru achiziția de vehicule cu motor termic, motociclete și modele hibride a dus la consumarea rapidă a fondurilor disponibile la etapa anterioară. Atunci, bugetul s-a epuizat în numai 13 minute de la lansare, în 30 septembrie.
Pentru a răspunde cererii crescute pe segmentul mașinilor cu ardere internă, motocicletelor și hibridelor, AFM a decis realocarea a 45 de milioane de lei din bugetul inițial destinat autovehiculelor electrice. În continuare, cei interesați de achiziția unui autovehicul electric se pot înscrie, însă în limita fondurilor rămase după această redistribuire.
Bugetul total alocat pentru persoanele fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2025 este de 200 de milioane de lei.
Ecotichetul acordat prin program diferă în funcție de tipul de motorizare:
|Tip autovehicul
|Incentiv financiar acordat
|Vehicul 100% electric sau hidrogen
|18.500 lei
|Plug-in hybrid sau motocicletă electrică
|15.000 lei
|Autovehicul hibrid
|12.000 lei
|Autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă
|10.000 lei
Persoanele interesate trebuie să depună solicitarea exclusiv în aplicația AFM, iar aprobarea le va permite ulterior să se adreseze unui dealer autorizat pentru achiziție.
