scene șocante la șelimbăr: un bărbat și o tânără au jefuit un nepalez după ce i-au furat telefonul

Scene șocante pe strada strada Regele Ferdinand din Șelimbăr. Un bărbat a fost forțat, sub amenințarea unui cuțit, să predea telefonul mobil iar apoi să furnizeze codul pin necesar autentificării în aplicația bancară.

După ce bărbatul a făcut plângere la Poliție, ieri, 5 noiembrie 2025, oamenii legii i-au reținut pe autori: un sibian în vârstă de 39 de ani și o tânără de 23 de ani, din județul Constanța.

Mai exact, la 24 octombrie 2025, în timp ce se aflau într-un imobil din Șelimbăr împreună cu un bărbat de 27 de ani, cetățean străin, tânăra ar fi smuls telefonul victimei, accesând aplicația bancară și transferând 1.882 de lei în contul său. În paralel, bărbatul de 39 de ani ar fi amenințat victima cu un obiect tăietor/înțepător pentru a obține parola telefonului și accesul la aplicație. După comiterea faptelor, cei doi suspecți au restituit telefonul victimei și au părăsit imobilul.

Aceștia sunt acum cercetați pentru tâlhărie calificată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, precum și complicitate la aceste fapte.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore.