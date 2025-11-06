școlile și grădinițele din mediaș dotate cu table interactive, laptopuri și imprimante 3d / foto

Primăria Municipiului Mediaș anunță continuarea procesului de modernizare a unităților de învățământ din oraș, prin dotarea laboratoarelor de informatică și a sălilor de clasă cu echipamente digitale de ultimă generație.

Investiția este realizată în cadrul proiectului european „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”. După semnarea ultimului contract de achiziție în vara acestui an, echipamentele au început să fie livrate începând cu sfârșitul lunii octombrie.

Școlile și grădinițele din Mediaș vor beneficia de:

sisteme desktop cu monitor

laptopuri și sisteme all-in-one

imprimante multifuncționale și imprimante 3D color

imprimante A3 color și distrugătoare de documente

routere, stații mobile de încărcare și memory stick-uri

podele interactive și pachete educaționale digitale

Echipamentele au fost distribuite către:

Școala Gimnazială „Istvan Bathory”, Școala Gimnazială Nr. 7, Grădinița „Micul Prinț”, Grădinița „Rază de soare”, Școala Gimnazială „Cireșarii”, Școala Gimnazială „George Popa”, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Liceul Tehnologic „Mediensis”, Școala Gimnazială Nr. 4, Grădinița „Pinocchio”, Grădinița Nr. 12, Grădinița „Dumbrava Minunată”, Liceul Teoretic „Axente Sever”, Liceul Teoretic Roth-Oberth, Grădinița „Piticot” și Colegiul „Școala Națională de Gaz”.

Prin acest proiect, administrația locală urmărește creșterea calității actului educațional și facilitarea accesului elevilor și profesorilor la resurse digitale moderne.