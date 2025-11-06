sibienii, amendați pe bandă rulantă: peste 500 de șoferi și pietoni ”arși” de polițiști / foto

Polițiștii rutieri sibieni desfășoară, pe parcursul acestei săptămâni, o acțiune amplă de prevenire a accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii.

Demersul are ca obiectiv creșterea gradului de disciplină rutieră și responsabilizare atât în rândul conducătorilor auto, cât și al pietonilor. Verificările se desfășoară în cadrul calendarului de activități ROADPOL, sub coordonarea Direcției Rutiere a Inspectoratului General al Poliției Române.

În primele zile ale acțiunii, polițiștii au aplicat 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 110.000 de lei. Au fost constatate trei infracțiuni la regimul circulației și au fost reținute 21 de permise de conducere.

Un accent special a fost pus pe respectarea regulilor de către pietoni. Astfel, 154 de pietoni au fost surprinși traversând prin loc nepermis sau ignorând regulile de deplasare pe drumul public. Totodată, în trei cazuri, șoferii care nu au acordat prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversare au rămas fără permis pentru 60 de zile.

„Respectarea regulilor de circulație contribuie la crearea unui mediu rutier sigur, ordonat și civilizat. Fiecare participant la trafic are obligația de a preveni accidentele prin atenție și responsabilitate”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Mesajul poliției pentru participanții la trafic este unul ferm: Respectă regulile, protejează-ți viața!