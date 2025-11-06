sibiu, hai să-l susținem pe mihai ilina: votează-l în competiția europeană a tinerilor cercetători

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) va fi reprezentată de doctorandul Mihai Ilina la Finala Internațională FORTHEM Researcher Grand Prix 2025, care va avea loc astăzi, 6 noiembrie, la Université Bourgogne Europe, în Dijon, Franța.

Competiția va fi transmisă în direct, începând cu ora 19:30 (ora României), pe canalul oficial de YouTube al evenimentului.

Susținătorii din întreaga lume pot vota online în timpul transmisiunii, folosind codul QR afișat pe ecran.

Membrii comunității ULBS sunt invitați să urmărească competiția în direct la Sala Cavas (Banatului 12, Sibiu), începând cu ora 19:30, accesul fiind permis de la ora 19:00.

Mihai Ilina, doctorand în Matematică la ULBS, a câștigat faza locală a competiției organizate în Sala Cavas a Facultății de Litere și Arte, cu o prezentare captivantă despre aplicarea analizei numerice în domeniul biomedical. Tânărul cercetător de 26 de ani din Târgu Jiu a impresionat juriul prin modul în care a reușit să facă matematica accesibilă și fascinantă într-o prezentare de doar patru minute.

„Îmi doresc ca această experiență să fie nu doar o competiție, ci și o ocazie de a învăța și de a descoperi alte moduri de a comunica știința. Sper ca prezentarea mea să inspire și alți tineri să privească matematica ca pe un limbaj universal al inovației”, a declarat Mihai înainte de plecarea la Dijon.

FORTHEM Researcher Grand Prix este un eveniment anual care reunește doctoranzi din cele nouă universități membre ale Alianței Europene FORTHEM, având scopul de a populariza cercetarea și știința prin prezentări scurte, captivante și accesibile publicului larg.