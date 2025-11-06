stadiul lucrărilor la policlinica spitalului de psihiatrie sibiu: acoperiș finalizat, se montează rețeaua electrică / foto

Lucrările de eficientizare energetică de pe șantierul Policlinicii Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu progresează conform planului.
Până în prezent, au fost realizate următoarele:
- Înlocuirea acoperișului clădirii;
- Montarea termoizolației pe planșeul superior;
- Dezafectarea instalațiilor electrice și sanitare vechi;
- Îndepărtarea vechilor podele.
În prezent, echipele de pe șantier lucrează la introducerea noii rețele electrice.
Valoarea totală a investiției este de 9,84 milioane lei, din care 8,80 milioane lei provin din fonduri nerambursabile, obținute prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.
