stadiul lucrărilor la policlinica spitalului de psihiatrie sibiu: acoperiș finalizat, se montează rețeaua electrică / foto

Lucrările de eficientizare energetică de pe șantierul Policlinicii Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu progresează conform planului.

Până în prezent, au fost realizate următoarele:

Înlocuirea acoperișului clădirii;

Montarea termoizolației pe planșeul superior;

Dezafectarea instalațiilor electrice și sanitare vechi;

Îndepărtarea vechilor podele.

În prezent, echipele de pe șantier lucrează la introducerea noii rețele electrice.

Valoarea totală a investiției este de 9,84 milioane lei, din care 8,80 milioane lei provin din fonduri nerambursabile, obținute prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.