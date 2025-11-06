starea femeii lovite de un autocar pe dn1 la bradu: este internată la ati

Femeia în vârstă de 73 de ani, lovită de un autocar pe DN1 la Bradu, este internată în stare gravă la spital. Aceasta a suferit traumatisme severe și fusese dusă miercuri seara la UPU în stare critică.

Accidentul s-a produs miercuri seara pe DN1, în zona localității Bradu. Femeia de 73 de ani se deplasa pe partea carosabilă, pe sensul de mers Sibiu – Avrig, când a fost spulberată de un autocar condus de un sibian în vârstă de 50 de ani. Femeia a fost prinsă sub vehicul, fiind extrasă de echipajul de descarcerare.

Ea a suferit multiple traumatisme severe și a fost transportată la UPU Sibiu inconștientă și intubată. În prezent este internată pe secția ATI a spitalului. „Pacienta în vârstă de 73 de ani, adusă în Serviciul UPU în cursul serii trecute după ce a fost implicată într-un accident rutier, este internată în cadrul Secției Chirurgie 1. La acest moment este la ATI, unde este ținută sub supravegherea medicilor specialiști și primește tratament pentru leziunile suferite – multiple fracturi și contuzii”, spune Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

