ue pregătește „schengenul militar”: tancurile și armatele vor putea traversa europa fără opriri

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 19 noiembrie propunerea pentru un „Schengen militar”, parte a unui pachet dedicat mobilității militare, concept care vizează capacitatea Europei de a-și deplasa rapid trupele și resursele de apărare.

Acest lucru elimină întârzierile administrative. Inspirată de spațiul Schengen pentru cetățeni, inițiativa vizează crearea unui sistem prin care convoaiele militare să traverseze granițele statelor membre fără obstacole birocratice. Planul include reguli armonizate, infrastructură rutieră și feroviară adaptată transportului greu și o rețea de porturi și aeroporturi pregătite pentru uz militar.

Conform Adevărul, în prezent, multe poduri și tuneluri europene nu pot susține greutatea tancurilor moderne, iar obținerea autorizațiilor de tranzit poate dura zile întregi.

„Mutarea tancurilor din vestul Europei către flancul estic poate însemna, la propriu, să rămână blocate în tuneluri sau să aștepte hârtii de trecere”, explică eurodeputatul Dariusz Joński, membru al Comisiei pentru Apărare din Parlamentul European.

Planul prevede întărirea infrastructurii strategice, poduri, căi ferate, coridoare de transport, dar și digitalizarea procedurilor vamale și logistice pentru transportul militar. Un „cadru de urgență” va permite mișcări rapide în situații de criză, fără aprobări naționale succesive.

Printre propuneri se numără și crearea unei „flote de solidaritate”, un fond comun de vagoane, locomotive și echipamente feroviare disponibile imediat pentru transporturi militare transfrontaliere.

În paralel, Comisia intenționează să introducă măsuri de securitate pentru protejarea infrastructurii critice, de la căi ferate la porturi. Inițiativa europeană vine într-un context de incertitudine privind angajamentul Statelor Unite față de apărarea Europei de Est. Unele semnale din noua administrație republicană pun sub semnul întrebării sprijinul militar pentru Ucraina, iar retragerea unei brigăzi americane din România a crescut îngrijorările aliaților de pe flancul estic al NATO.