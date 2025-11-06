un jucător de bază anunță redresarea lui fc hermannstadt chiar de la meciul cu fcsb: „e timpul să ieșim din criză. luptăm!”

Mijlocașul lui FC Hermannstadt, Dragoș Albu anunță că echipa sibiană va ieși din criza actuală, iar prima ocazie este chiar duminică, în meciul cu FCSB, primul din retur.

Dragoș Albu a jucat în toate cele 15 partide din turul sezonului regular pentru FC Hermannstadt, totalizând 988 de minute pe teren, perioadă în care a reușit 2 goluri. A fost titular în 13 jocuri, iar în alte două partide a intrat pe parcurs.

După cinci eșecuri consecutive, FC Hermannstadt a terminat turul pe penultimul loc, o situație asemănătoare cu cea din sezonul precedent, când sibienii erau ultimii în clasament după 15 etape.

Mijlocașul lui FC Hermannstadt anunță revirimentul echipei va începe duminică, la meciul cu FCSB, programat pe ”Municipal” de la ora 20.30.

”Situația actuală nu este cea mai plăcută, suntem conștienți cu toții că traversăm o perioadă foarte grea, dar pentru asta muncim pe fiecare zi în liniște pentru a trece de această perioadă. Nu pot să vorbesc despre sezonul trecut pentru că nu eram aici să știu exact cum a fost situația atunci, dar eu am mare încredere în echipă că o să ne revenim cât mai curând. Meciul cu FCSB pentru noi este foarte important, nu pentru jucăm cu echipa campioană ci pentru simplu fapt că avem nevoie de 3 puncte. Nu o să fie ușor, dar suntem aici să dăm ce avem mai bun din noi pentru echipă și pentru Sibiu” a declarat Dragoș Albu pentru Ora de Sibiu.

Suporterii sibieni se tem de retrogradare, Dragoș Albu le înțelege supărarea cauzată de ultimele rezultate, dar îi invită să vină la stadion și să susțină echipa, în tentativa de a redresa situația.

”E normal ca fanii să se teamă și să fie supărați pe noi, îi înțelegem cu toții, echipa a avut un an foarte bun sezonul trecut și așteptările erau mari acum. Noi, din păcate nu am reușit până acum să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, dar avem timp să ne revenim și până la final să facem rezultate bune și să îi facem mândri de noi. În continuare îi rugăm pe suporterii noștri să ne susțină cum au făcut-o și până acum, pentru că noi vom lupta pentru ei până la final, indiferent de situație și ne vom reveni” a anunțat Albu.

Mijlocașul sibian a trecut cu bine unele probleme medicale de anul trecut, când evolua la Buzău. ”Probleme cu pubalgia am avut anul trecut, dar am trecut cu bine peste perioada aia, a fost nevoie de răbdare și multă muncă pentru a întări zonele deficitare. Este o durere urâtă din toate punctele de vedere, pentru că vine exact când simți că ești foarte bine” a explicat mijlocașul lui FC Hermannstadt.

Meciul FC Hermannstadt – FCSB se va disputa duminică, 9 noiembrie, de la ora 20.30, la Sibiu. Biletele sunt disponibile online pe platforma Bilete.ro, iar de vineri și la casa de bilete a Stadionului Municipal.

Program casa de bilete / Stadionul Municipal Sibiu:

-Vineri, 7 noiembrie – între orele 13-19

-Sâmbătă, 8 noiembrie – între orele 13-19

-Duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 15.30