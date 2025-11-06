veste mare pentru șelimbăr: localitatea, declarată de guvern ca zonă cu potențial turistic

Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, atestarea comunei Șelimbăr din județul Sibiu ca zonă cu resurse turistice, alături de alte localități din țară.
Decizia vine la propunerea Ministerului Dezvoltării și include și Chișcani (Brăila), Valea Salciei (Buzău), Jucu (Cluj), Călărași, Padeș (Gorj), Șărmășag (Sălaj), Broșteni (Suceava), Negrilești (Vrancea) și Pietrari (Vâlcea).
Promovarea acestor localități ca zone turistice le va oferi șanse mai mari de dezvoltare, prin accesarea de finanțări nerambursabile. Proiectele de infrastructură turistică, tehnică și de protecția mediului vor fi susținute cu prioritate prin programele naționale, regionale și județene de dezvoltare.
”Resursele turistice înseamnă dezvoltare, noi locuri de muncă, identitate locală și oportunități economice pentru comunitățile locale”, a declarat ministrul Cseke Attila.
Actul normativ completează Ordonanța de urgență în vigoare, care reglementează lista localităților cu potențial turistic.
