weekend de poveste la sibiu: spectacole de teatru, concerte, ateliere unice în muzeul astra și un mega meci de fotbal pe ”municipal”

Primul weekend din noiembrie aduce la Sibiu o mulțime de evenimente pentru toate gusturile – de la filme în avanpremieră, spectacole de teatru și festivaluri de jazz, până la drumeții în natură și meciuri de fotbal.

În Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, sâmbătă, 8 noiembrie, între 11:00 și 16:00, vizitatorii pot participa la ateliere de croșetat șosete din lână și la o serie de ateliere meșteșugărești tradiționale, printre care:

Cojocărit cu meșterul Bodea Gheorghe din Poiana Sibiului;

Realizarea sacilor de moară și coaserea desagilor ciobănești;

Atelier de dogărie cu meșterul Daniel Haneș, confecționarea ghioabelor și a instrumentarului gastronomic casnic;

Atelier de mobilier tradițional cu meșterul Ciprian Avram.

Filme în avanpremieră la CineGold

Cinefilii au parte, în acest weekend, de proiecții în avanpremieră și premieră la CineGold Sibiu, în cadrul Shopping City Sibiu. „Jungla Veselă – Aventuri în Era Dinozaurilor”, „Zooapocalipsa”, „Ghețuri Blestemate”, „Tafiti: Aventura Prin Desert” sunt printre cele mai noi filme care pot fi vizionate în acest weekend, la CineGold. Programul complet al filmelor poate fi consultat pe site-ul cinematografului, iar biletele pot fi achiziționate online sau direct de la casierie.

Drumeții de toamnă în Mărginime și Munții Lotrului

Sâmbătă, 8 noiembrie, iubitorii de natură pot descoperi „Paradisul jnepenișului pe creasta Lotrului spre Vârful Balindru”, o drumeție spectaculoasă cu peisaje de toamnă.

Cei care vor să se bucure de culorile toamnei au de ales, duminică, 9 noiembrie, între mai multe trasee deosebite. O opțiune populară este drumeția „Culori de toamnă la Cabana Bărcaciu”, o tură ușoară, potrivită pentru toate vârstele, care le oferă participanților ocazia să admire peisajele spectaculoase ale Munților Făgăraș într-o atmosferă relaxată.

Pentru cei care preferă traseele montane mai solicitante, se organizează drumeția „Vârful Negovanu Mare”, în Munții Lotrului. Traseul le promite participanților o zi plină de aventură și priveliști impresionante de la peste 1.700 de metri altitudine.

Iar pentru familiile cu copii, o alegere inspirată este „Drumeția în familie pe Dealul Zackel și decorarea de dovleci la Slimnic”. Activitatea îmbină mișcarea în aer liber cu momente creative, oferind celor mici șansa să-și decoreze propriul dovleac, într-un cadru pitoresc și prietenos. Detalii aici.

Spectacol la Teatrul Gong: „Dracula. Despre cum am devenit un monstru”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă, sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 18:00, și duminică, 9 noiembrie, de la ora 11:00, spectacolul „Dracula. Despre cum am devenit un monstru”, o poveste modernă inspirată din mitul celebrului vampir. Prețul biletului este de 12 lei.

Spectacole la Teatrul Național „Radu Stanca”

La Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, sfârșitul de săptămână aduce trei spectacole îndrăgite de public. Vineri seara, de la ora 19:00, este programată comedia „Sunt o babă comunistă”, o poveste plină de nostalgie și umor. Sâmbătă, de la ora 17:00, publicul este invitat la spectacolul „Femei”, o producție care explorează cu finețe emoțiile și relațiile feminine. Weekendul se încheie duminică, tot de la ora 17:00, cu piesa clasică „Tache, Ianke și Cadîr”, o comedie românească despre prietenie, toleranță și umanitate. Biletele pot fi achiziționate aici.

Fotbal: FC Hermannstadt joacă acasă cu FCSB

Weekendul aduce și meciuri importante pentru iubitorii fotbalului. AFC Inter Stars Sibiu 2020 deschide weekendul fotbalistic cu un meci disputat împotriva formației ACS Muscelul Aro Câmpulung. Partida se joacă vineri, 7 noiembrie 2025, de la ora 14:00, pe Baza Sportivă Obor din Sibiu, în cadrul Ligii a 3-a, etapa a 12-a.

Sâmbătă, CSC 1599 Șelimbăr primește vizita echipei Gloria Bistrița, într-un duel programat pe Stadionul Măgura din Cisnădie, începând cu ora 11:00. Meciul contează pentru Liga 2, etapa a 13-a, și promite un spectacol sportiv intens.

Weekendul se încheie cu cel mai așteptat meci al etapelor din Sibiu: confruntarea dintre FC Hermannstadt și FCSB, programată duminică, 9 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal Sibiu. Partida din Superliga României aduce pe gazon un duel de top, care se anunță cu tribune pline și o atmosferă electrizantă. Biletele pot fi achiziționate aici.

Alte evenimente din acest weekend

Cea de-a 53-a ediție a Sibiu Jazz Festival se desfășoară în perioada 5–9 noiembrie, aducând pe scenele orașului artiști români și internaționali. Evenimentele au loc la Sala Thalia și în alte spații culturale din Sibiu.

Tot în această perioadă, Sibiul găzduiește cea de-a 20-a ediție a Festivalului Ars Hungarika, între 7 și 16 noiembrie, cu spectacole, expoziții, proiecții de film și concerte dedicate culturii maghiare.

De asemenea, Florin Ristei concertează vineri, 7 noiembrie, la Oldies iar Fără Zahăr vine sâmbătă în aceeași locație