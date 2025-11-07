5 cele mai populare culori de ghete în acest sezon

Moda de toamnă-iarnă aduce mereu un aer nou în garderobă, iar culorile ghetelor sunt elementul care face diferența între o ținută banală și una de impact. În acest sezon, designerii și brandurile de top mizează pe nuanțe expresive, versatile și naturale, care se asortează ușor, dar atrag privirea prin rafinament. Alegerea culorii potrivite pentru ghete nu este doar o chestiune de estetică, ci și una de personalitate și utilitate. O nuanță corect aleasă poate completa perfect stilul tău zilnic, punând în valoare ținutele de sezon. Descoperă mai jos cele 5 culori de ghete cele mai populare în acest sezon și vezi care ți se potrivește cel mai bine!

Negru clasic – eleganța care nu se demodează niciodată

Negrul rămâne rege în lumea modei, iar o pereche de ghete negre reprezintă o alegere inspirată. Această culoare atemporală emană rafinament, versatilitate și rezistență la uzură. Ghetele negre se potrivesc cu orice ținută – de la stilul office, la casual sau chiar urban chic. Un mare avantaj al negrului este că ascunde murdăria și semnele de uzură, fiind perfect pentru zilele reci și ploioase. În plus, pielea naturală neagră are un aspect elegant și lucios, ușor de întreținut. Dacă vrei o notă modernă, poți opta pentru ghete negre cu accente metalice, cusături decorative sau tălpi groase tip „chunky”, populare în 2025.

Maro ciocolatiu – căldură, naturalețe și versatilitate

Maro-ul profund, în nuanțe de ciocolată sau coniac, este una dintre cele mai iubite culori de ghete în acest sezon. Inspiră căldură, rafinament și un aer natural, fiind ideal pentru combinațiile de toamnă și iarnă. Ghetele maro se asortează excelent cu jeanși, pulovere groase, paltoane bej sau jachete de piele. Această culoare transmite un vibe sofisticat, dar relaxat – perfect pentru persoanele care preferă un stil echilibrat între casual și elegant. Pentru un plus de originalitate, poți alege ghete maro din piele întoarsă sau modele cu efect patinat, care adaugă profunzime și caracter.

Bej și camel – tonuri neutre pentru un look minimalist

Nuanțele de bej, nisipiu și camel sunt un must-have al acestui sezon. Aceste culori neutre sunt ideale pentru garderoba modernă, minimalistă și elegantă. Ghetele în tonuri deschise sunt extrem de populare datorită versatilității și capacității lor de a lumina orice ținută de iarnă. Bejul este perfect pentru outfituri monocrome sau pentru a echilibra culorile puternice. În plus, aceste nuanțe se potrivesc excelent atât cu paltoane albe sau crem, cât și cu jeanși sau pantaloni de stofă închisă. Dacă vrei să urmezi tendințele actuale, alege ghete bej cu talpă groasă și finisaje mate.

Gri antracit – modern, urban și ușor de asortat

Griul antracit este noul neutru sofisticat al iernii. Este o culoare elegantă, dar discretă, potrivită pentru cei care vor un look modern, dar sobru. Ghetele gri au avantajul de a se potrivi cu aproape orice nuanță – negru, albastru, bej, verde sau vișiniu. Această culoare este tot mai prezentă în colecțiile de iarnă pentru bărbați și femei, datorită aspectului șic, modern. În plus, griul nu evidențiază murdăria și poate fi purtat zilnic, fără griji. Pentru un efect deosebit, poți opta pentru ghete gri din piele întoarsă sau piele mată, care adaugă un plus de textură și rafinament ținutei.

Bordo – accente elegante pentru un plus de personalitate

Dacă vrei să adaugi un strop de culoare garderobei tale de iarnă, bordo este alegerea perfectă. Această nuanță profundă de roșu-vișiniu inspiră lux, căldură și rafinament. Ghetele bordo sunt vedetele sezonului 2025, apărând în colecțiile brandurilor de top pentru femei și bărbați. Ele se asortează minunat cu haine în tonuri neutre – gri, bej, negru – adăugând contrast și profunzime. Pentru un efect wow, poți alege ghete din piele lăcuită, care oferă un aspect modern și elegant în același timp.

Culorile ghetelor din acest sezon combină clasicul cu modernul, oferind soluții pentru toate gusturile și stilurile. Investind într-o pereche de ghete într-o culoare versatilă și actuală, îți vei completa perfect ținutele de iarnă și vei fi mereu în pas cu tendințele.