accident pe valea oltului, lângă lazaret: 3 persoane rănite, dintre care una grav / update foto

Intervenție de urgență, în urmă cu puțin timp, pe Valea Oltului, în zona localității Lazaret. Conform primelor date, în evenimentul rutier este implicată o singură mașină.

UPDATE: În accident au fost implicate trei persoane: un bărbat și două femei. Echipajul SAJ a preluat un bărbat în vârstă de 60 de ani care a suferit multiple traumatisme iar echipajele ISU o femeie în vârstă de 84 de ani cu multiple traumatisme, inconștientă. Aceasta este transportată la UPU Sibiu, fiind intubată. Tot medicii ISU au mai preluat-o și pe șoferița în vârstă de 57 de ani, aceasta suferind un traumatism lombar.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Vâlcea – Sibiu, o femeie în vârstă de 57 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, a pierdut controlului direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un parapet de pe sensul său de mers. Femeia rănită grav este domiciliată în județul Vâlcea.

Știre inițială:

La accidentul produs pe Valea Oltului au fost mobilizate importante forțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu: două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ.

ISU Sibiu a transmis că o persoană este blocată în autoturism și are nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a fi extrasă în siguranță.

Traficul rutier în zonă se desfășoară cu dificultate, circulația fiind dirijată de polițiști.