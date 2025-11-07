anm anunță o iarnă întârziată: vreme caldă și puține ninsori până pe 8 decembrie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru următoarele patru săptămâni.

Astfel, în intervalul 10 noiembrie – 8 decembrie 2025 vor fi preconizate temperaturi ușor mai ridicate decât mediile multianuale și un regim al precipitațiilor diferit de la o regiune la alta.

10 – 17 noiembrie: ploi în sud și sud-est, deficit în vest și nord-vest

Prima săptămână din prognoza extinsă aduce un regim pluviometric excedentar în sudul și sud-estul țării, zonele care ar putea experimenta cantități mai importante de precipitații. În vest și nord-vest, meteorologii estimează un deficit de precipitații, în timp ce în celelalte regiuni valorile se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei.

17 – 24 noiembrie: temperaturi peste normal în toată țara

În săptămâna următoare, valorile termice vor continua să fie ușor peste media climatologică în toate regiunile. Precipitațiile sunt așteptate în special în nord-vest, unde regimul pluviometric va fi ușor excedentar. În restul țării, acestea se vor menține în limite normale pentru luna noiembrie.

24 noiembrie – 1 decembrie: vreme mai caldă în est și sud-est

Pe final de lună, în estul și sud-estul țării se vor înregistra temperaturi ușor peste media multianuală, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor avea un regim în general apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

1 – 8 decembrie: început de iarnă cu temperaturi ridicate

Prima săptămână din decembrie va aduce temperaturi peste normele caracteristice începutului de iarnă în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații sunt estimate ca fiind normale pentru data din calendar.

Potrivit meteorologilor, prognoza are un nivel de predictibilitate ridicat în prima parte a intervalului, iar spre final gradul de acuratețe scade, specific prognozelor pe termen mediu și lung.