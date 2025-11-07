black friday la 9 optik. prinde de reduceri spectaculoase și surprize reale, doar pe 7, 8 și 9 noiembrie!

Weekendul 7–9 noiembrie aduce reduceri spectaculoase în toate locațiile 9 Optik din Sibiu. Campania de Black Friday vine cu discounturi consistente, cadouri surpriză și oferte reale la toate produsele, de la rame și lentile, până la ochelari de soare și accesorii.

În perioada 7-9 noiembrie, clienții 9 Optik beneficiază de 51% reducere la toate ramele de vedere și la ochelarii de soare, indiferent de brand sau model. De asemenea, toate categoriile de lentile sunt reduse cu 35%, iar la a doua pereche de ochelari progresivi se aplică o reducere de 45%. În plus, cei care aleg această ofertă primesc lentile de soare cu dioptrii cadou.

Cartonaș răzuibil cu surprize reale

Pentru a face experiența și mai plăcută, 9 Optik oferă fiecărui client un cartonaș răzuibil cu surprize reale și premii garantate. Printre acestea se numără lentile de soare cu dioptrii cadou, reduceri suplimentare de până la 60% la branduri renumite precum Ana Hickmann, Guess sau Emporio Armani, vouchere de 150 de lei, dar și cadouri utile precum rame, ochelari de soare, lavete sau tocuri marca 9 Optik.

Pe talonul răzuibil se mai pot câștiga reparații gratuite timp de un an pentru oricare membru al familiei, reduceri suplimentare la comenzi existente, sau oferta de 51% reducere la orice produs cumpărat în luna decembrie 2025. Fiecare premiu este real și poate fi valorificat până la finalul anului viitor.

Consultații gratuite în toate locațiile 9 Optik

Pe lângă reducerile speciale de Black Friday, clienții pot beneficia de servicii complete de optică medicală în toate magazinele 9 Optik. În fiecare locație se oferă consultații optometrice gratuite, ochelari de vedere și de soare, rame moderne, lentile de calitate și accesorii pentru întreținere și protecție vizuală. Personalul calificat oferă consiliere personalizată, astfel încât fiecare client să poată alege cea mai bună soluție pentru nevoile sale.

9 Optik este prezentă în trei locații din Sibiu: în Galeria Auchan – Shopping City Sibiu, în Galeria Carrefour – Șoseaua Sibiului nr. 5, și în Promenada Mall Sibiu, Str. Lector nr. 1–3A. Toate magazinele respectă aceleași standarde de calitate și oferă aceleași promoții în perioada 7–9 noiembrie.

9Optik este prezentă și pe rețelele sociale, unde sunt anunțate periodic campaniile promoționale, reducerile și lansările de produse noi: