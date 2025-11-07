de la tăieri bugetare la sprijin european: cum a fost salvat fondul de burse al studenților cu implicarea lui nicu ștefănuță

Ca urmare a demersurilor inițiate de către Vicepreședintele Parlamentului European Nicu Ștefănuță, bursele studenților vor fi restabilite cu ajutorul fondurilor europene.

După luni de discuții cu Comisia Europeană și ministerele de resort, soluția propusă de Nicu Ștefănuță a fost pusă în aplicare de către Ministerul Educației și Cercetării, care a făcut demersurile necesare pentru utilizarea acestor fonduri.

Concret, după diminuarea fondului de burse de la 1.7 miliarde de lei la 1.2 miliarde de lei, Nicu Ștefănuță s-a adresat Comisiei Europene pentru a afla ce sursă de finanțare europeană ar putea fi folosită pentru a acoperi bursele studenților. Răspunsul Comisiei a fost clar: banii pot veni din Fondul Social European, ca urmare a demersurilor inițiate de Guvernul României.

Ulterior, Nicu Ștefănuță a avut întâlniri oficiale atât cu Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, cât și cu Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cu scopul de a explica mecanismul european care poate fi aplicat în acest caz.

Miercuri, Ministrul Educației a confirmat că fondurile europene vor putea fi folosite pentru prima didactică, și, din 2026, pentru completarea burselor.

„Mă bucur că, prin dialog și colaborare instituțională, am reușit să aducem o soluție europeană concretă în sprijinul tinerilor noștri. Educația nu trebuie să sufere niciodată din lipsă de fonduri. Studenții României merită sprijin, nu sacrificii bugetare. Fondurile europene există tocmai pentru a oferi șanse egale tuturor, iar educația este cea mai bună investiție pe care o putem face în viitorul României”, declară Nicu Ștefănuță.

Nicu Ștefănuță este europarlamentar independent. Este primul eurodeputat român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European (Greens / EFA) și Vicepreședinte al Parlamentului European. În prezent este membru al comisiei pentru Bugete și al comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie. Totodată, europarlamentarul sibian activează drept membru supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Comisia pentru Sănătate Publică.