două vulpi, vedete în terezian – vin seară de seară în cartier: ”mănâncă mâncarea pisicilor” / video

Două vulpi își fac apariția seară de seară în cartierul Terezian. Potrivit locuitorilor, acestea vin la containere și la mâncarea pisicilor, lăsată de una dintre localnice pentru pisicile străzii.
Localnicii din zona Aleea Petuniei, din cartierul Terezian, sesizează faptul că cele două vulpi își fac simțită prezența în fiecare seară. „Seară de seară vin două vulpi. Vin la containere sau la o vecină care lasă zilnic mâncare la niște pisici”, a spus un sibian care locuiește în zonă.
Chiar dacă prezența animalelor sălbatice este inedită pe străzile orașului, specialiștii atrag atenția și recomandă să păstrăm distanța față de ele. Vulpile pot fi imprevizibile și pot transmite boli, precum rabia.
În ultimele luni, vulpi au fost văzute și în cartierul Ștrand. În luna august, oamenii susțineau că le văd zilnic printre blocuri, pe lângă mașini și în apropierea tomberoanelor. (DETALII AICI)
