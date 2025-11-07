eroul din timpul liber: un pompier din sibiu a salvat o gospodărie din brașov

Vineri dimineață, liniștea satului Lovnic, din județul Brașov, a fost spulberată de zgomotul sirenelor și de fumul dens care se ridica dintr-o gospodărie aflată în flăcări.

În timp ce localnicii priveau neputincioși și așteptau sosirea pompierilor, plutonierul major Raul Gheorghiu, din cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu, a fost primul care a răspuns apelului de ajutor — deși se afla acasă, în timpul liber.

„Am echipamentul mereu în mașină. Nu puteam să stau deoparte”

Raul Gheorghiu este unul dintre acei oameni care nu își lasă niciodată meseria la ușă. În momentul în care a aflat de incendiu, s-a echipat rapid și a pornit spre Lovnic. În mașina sa are mereu pregătit echipamentul complet de intervenție — un detaliu care, în această dimineață, a făcut diferența.

„Nu am stat pe gânduri o clipă. Așa ceva nu se calculează, pur și simplu acționezi. Când vezi fum, când știi că cineva are nevoie, te duci”, povestește Raul.

Ajuns la fața locului, a evaluat situația și a transmis informații esențiale către colegii din cadrul ISU Brașov, care se deplasau spre locul incendiului. La scurt timp, i s-au alăturat pompierii voluntari din SVSU Jibert și SVSU Cobor, iar împreună au început lupta cu flăcările.

Solidaritate între pompieri: „Când e vorba de salvat, nu mai contează județul sau unitatea”

După câteva minute, la intervenție au ajuns și echipele din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș și Punctului de Lucru Homorod. Raul a continuat să lucreze cot la cot cu colegii săi, fără să conteze că nu era în tura de serviciu.

„În astfel de momente nu există oboseală, nu există teamă. Există doar dorința de a ajuta”, spun cei care l-au văzut în acțiune.

Pentru Raul, a fi pompier nu înseamnă doar o uniformă sau un program. Înseamnă o chemare, un mod de a trăi, o stare de alertă interioară care nu se stinge niciodată.

Colegii săi îl descriu ca pe un om simplu, dar cu o inimă uriașă. Un profesionist care își face treaba cu discreție și modestie, fără să caute aplauze sau recunoaștere.

„El e genul de om care îți arată ce înseamnă curajul adevărat, fără vorbe mari. Doar prin fapte”, spun cei de la ISU Sibiu.